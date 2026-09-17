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Мышь Logitech M100 Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M100 Black USB

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Мышь Logitech M100 Black USB - фото 2
Мышь Logitech M100 Black USB - фото 3
Мышь Logitech M100 Black USB - фото 4
Мышь Logitech M100 Black USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь Logitech M100 Black USB - фото 1
  • Мышь Logitech M100 Black USB - фото 2
  • Мышь Logitech M100 Black USB - фото 3
  • Мышь Logitech M100 Black USB - фото 4
  • Мышь Logitech M100 Black USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 157767
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Logitech M100 Black USB

Проводная мышь Logitech M100 – это классическое устройство для управления компьютером или лэптопом с помощью курсора на экране и отдаче команд для выполнения текущих задач. Манипулятор имеет лаконичный дизайн в черных тонах. Покрытие корпуса имеет матовую текстуру, благодаря чему ладонь не скользит. Симметричная форма подходит для любой руки. Logitech M100 функционирует на оптическом датчике перемещения, который обеспечивает высокую точность позиционирования курсора. Разрешающая способность составляет 1000 dpi, что позволяет использовать мышь для решения различных задач на компьютере. Манипулятор подключается по кабелю через USB-разъем.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M100 Black USB




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Проводная мышь Logitech M100 – это классическое устройство для управления компьютером или лэптопом с помощью курсора на экране и отдаче команд для выполнения текущих задач. Манипулятор имеет лаконичный дизайн в черных тонах. Покрытие корпуса имеет матовую текстуру, благодаря чему ладонь не скользит. Симметричная форма подходит для любой руки. Logitech M100 функционирует на оптическом датчике перемещения, который обеспечивает высокую точность позиционирования курсора. Разрешающая способность составляет 1000 dpi, что позволяет использовать мышь для решения различных задач на компьютере. Манипулятор подключается по кабелю через USB-разъем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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