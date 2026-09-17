Внешний HDD WD Elements Desktop 6Tb (WDBWLG0060HBK-EESN)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 157684
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х22
Вес, г.
500
Описание товара Внешний HDD WD Elements Desktop 6Tb (WDBWLG0060HBK-EESN)
Высокопроизводительный внешний накопитель, работает бесшумно, сохраняет большое количество данных. Легко подключается к компьютеру.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Высокопроизводительный внешний накопитель, работает бесшумно, сохраняет большое количество данных. Легко подключается к компьютеру.
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