Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650774
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Вес, г.
240
Описание товара Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD)
Внешний SSD ADATA SC610 [SC610-2000G-CBK/RD] с питанием от порта USB Type-A обеспечивает удобный доступ к файлам при необходимости. Пользователь получает вместительное хранилище объемом 2000 ГБ в компактном корпусе с размерами 67.3х23.5 мм и весом 13 г. Скорость в режиме чтения 550 Мбайт/сек гарантирует быстродействие накопителя. Для синхронизации SSD ADATA SC610 с ПК не требуется установка программного обеспечения. На корпусе запоминающего устройства есть выдвижной механизм для извлечения порта USB и отверстие под ремешок.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 670 руб.6668 руб. в СплитВнешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)
-
В наличииЦена 26 680 руб.6670 руб. в СплитВнешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Сини...
-
В наличииЦена 28 190 руб.7048 руб. в СплитВнешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый
-
В наличииЦена 31 410 руб.7853 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400)
-
В наличииЦена 35 410 руб.8853 руб. в СплитВнешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW)
-
В наличииЦена 35 410 руб.8853 руб. в СплитВнешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0H/WW)
-
В наличииЦена 37 810 руб.9453 руб. в СплитВнешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный
-
В наличииЦена 38 620 руб.9655 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 10TB (STKP10000400)
-
В наличииЦена 46 630 руб.11658 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400)
-
В наличииЦена 51 300 руб.12825 руб. в СплитВнешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий
-
В наличииЦена 51 440 руб.12860 руб. в СплитВнешний HDD Western Digital Origina 14Tb (WDBBGB0140HBK-EESN) че...
-
В наличииЦена 69 880 руб.17470 руб. в СплитВнешний HDD WD My Book 16ТБ (WDBBGB0160HBK-EESN)
Внешний SSD ADATA SC610 [SC610-2000G-CBK/RD] с питанием от порта USB Type-A обеспечивает удобный доступ к файлам при необходимости. Пользователь получает вместительное хранилище объемом 2000 ГБ в компактном корпусе с размерами 67.3х23.5 мм и весом 13 г. Скорость в режиме чтения 550 Мбайт/сек гарантирует быстродействие накопителя. Для синхронизации SSD ADATA SC610 с ПК не требуется установка программного обеспечения. На корпусе запоминающего устройства есть выдвижной механизм для извлечения порта USB и отверстие под ремешок.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD)