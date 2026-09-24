Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20L (NT01ZX20L-002T-32BK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 000 руб.
В наличии
Код товара: 692109
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24 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
100
Описание товара Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20L (NT01ZX20L-002T-32BK)
SSD диск для ноутбука и настольного компьютера отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Устройство имеет форм-фактор 1.8 и подключается к материнской плате, поддерживающей. Скорость устройства достигает 2000 Мб/с чтения и 1800 Мб/с записи. Netac ZX20L 2Tb NT01ZX20L-002T-32BK - энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, отвечающее высшим современным стандартам качества и надежности, позволяющее значительно повысить продуктивность работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
SSD диск для ноутбука и настольного компьютера отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Устройство имеет форм-фактор 1.8 и подключается к материнской плате, поддерживающей. Скорость устройства достигает 2000 Мб/с чтения и 1800 Мб/с записи. Netac ZX20L 2Tb NT01ZX20L-002T-32BK - энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, отвечающее высшим современным стандартам качества и надежности, позволяющее значительно повысить продуктивность работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20L (NT01ZX20L-002T-32BK) - по цене 23900 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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