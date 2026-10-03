Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650775
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
250
Описание товара Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK)
Тип: SSD, Интерфейс USB: Thunderbolt 4, Емкость: 1000 Гб, Цвет: черный, Материал корпуса: пластик, Скорость записи: 3700 Мб/сек, Скорость чтения: 3800 Мб/сек, Размеры: 105 x 16 x 65 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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