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Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) купить с доставкой в Москве
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Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK)

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Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 1
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 2
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 3
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 4
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 5
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 6
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 7
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 8
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 9
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 10
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 11
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 12
Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 1
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 2
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 3
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 4
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 5
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 6
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 7
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 8
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 9
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 10
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 11
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 12
  • Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650775
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
250

Описание товара Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK)

Тип: SSD, Интерфейс USB: Thunderbolt 4, Емкость: 1000 Гб, Цвет: черный, Материал корпуса: пластик, Скорость записи: 3700 Мб/сек, Скорость чтения: 3800 Мб/сек, Размеры: 105 x 16 x 65 мм.

Отзывы о товаре Внешний накопитель SSD A-Data 1TB USB-C BLACK (SE920-1TCBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Описание
Тип: SSD, Интерфейс USB: Thunderbolt 4, Емкость: 1000 Гб, Цвет: черный, Материал корпуса: пластик, Скорость записи: 3700 Мб/сек, Скорость чтения: 3800 Мб/сек, Размеры: 105 x 16 x 65 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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