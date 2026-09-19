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Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400)

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Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 1
Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 2
Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 3
Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 4
Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 5
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Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 8
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Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
6 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 1
  • Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 2
  • Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 3
  • Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 4
  • Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 5
  • Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 6
  • Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 7
  • Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 8
  • Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 9
  • Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491435
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
6 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х22
Вес, кг.
1

Описание товара Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400)

Внешний жесткий диск Seagate - идеальное решение для надежного хранения больших объемов данных. Этот HDD накопитель с объемом 6 Тб позволяет безопасно сохранять фотографии, видео, документы и другие важные файлы, предоставляя к ним быстрый доступ в любой момент. Изготовленный из прочного пластика, черный корпус аккуратно вписывается в любой интерьер, добавляя нотку строгости и профессионализма. Форм-фактор устройства составляет 3.5 дюйма, что делает его идеальным выбором для настольного использования при обеспечении великолепного баланса между емкостью и размером. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A гарантирует высокую скорость передачи данных и совместимость с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Выбирая Seagate, вы получаете сочетание надежности, вместительности и скорости, что делает этот внешний жесткий диск отличным выбором для хранения важных данных.



Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 6TB (STKP6000400)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
6 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Seagate - идеальное решение для надежного хранения больших объемов данных. Этот HDD накопитель с объемом 6 Тб позволяет безопасно сохранять фотографии, видео, документы и другие важные файлы, предоставляя к ним быстрый доступ в любой момент. Изготовленный из прочного пластика, черный корпус аккуратно вписывается в любой интерьер, добавляя нотку строгости и профессионализма. Форм-фактор устройства составляет 3.5 дюйма, что делает его идеальным выбором для настольного использования при обеспечении великолепного баланса между емкостью и размером. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A гарантирует высокую скорость передачи данных и совместимость с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Выбирая Seagate, вы получаете сочетание надежности, вместительности и скорости, что делает этот внешний жесткий диск отличным выбором для хранения важных данных.


Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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