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Видеорегистратор Artway AV-394 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Artway AV-394

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Видеорегистратор Artway AV-394
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
4 700 руб.  6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 156480
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Характеристики

Бренд
ARTWAY
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х8
Вес, г.
300

Описание товара Видеорегистратор Artway AV-394

Видеорегистратор с двумя камерами.Высокое качество записи Full HD 1920x1080.Система помощи при парковке.Стеклянная оптика.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Artway AV-394

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2019
Александр Крымов

Достоинства:
+ 2 камеры
+ цена
+ задняя камера с подсветкой
+ длинный шнур питания второй камеры

Недостатки:
-

Комментарий:
Соотношение цена/качество - просто запредельное
Регистратор определенно фаворит среди своих ближайших конкурентов
Свои функции выполняет

Вот если бы еще Wifi был бы, вообще цены бы ему не было!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARTWAY
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор с двумя камерами.Высокое качество записи Full HD 1920x1080.Система помощи при парковке.Стеклянная оптика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2019
Александр Крымов

Достоинства:
+ 2 камеры
+ цена
+ задняя камера с подсветкой
+ длинный шнур питания второй камеры

Недостатки:
-

Комментарий:
Соотношение цена/качество - просто запредельное
Регистратор определенно фаворит среди своих ближайших конкурентов
Свои функции выполняет

Вот если бы еще Wifi был бы, вообще цены бы ему не было!


Видеорегистратор Artway AV-394 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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