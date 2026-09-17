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Run-DMC, Raising Hell (0889854381417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Run-DMC, Raising Hell (0889854381417) виниловая пластинка

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Run-DMC, Raising Hell (0889854381417) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 152277
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Run-DMC, Raising Hell (0889854381417) виниловая пластинка

Track List

A1Peter Piper3:25
A2It's Tricky3:03
A3My Adidas2:47
A4Walk This Way5:11
A5Is It Live3:06
A6Perfection2:52
B1Hit It Run3:10
B2Raising Hell5:31
B3You Be Illin'3:26
B4Dumb Girl3:31
B5Son Of Byford0:27
B6Proud To Be Black3:14

Отзывы о товаре Run-DMC, Raising Hell (0889854381417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Peter Piper3:25
A2It's Tricky3:03
A3My Adidas2:47
A4Walk This Way5:11
A5Is It Live3:06
A6Perfection2:52
B1Hit It Run3:10
B2Raising Hell5:31
B3You Be Illin'3:26
B4Dumb Girl3:31
B5Son Of Byford0:27
B6Proud To Be Black3:14
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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