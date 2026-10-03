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The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка

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The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 1
The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 2
The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 3
The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 4
The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 5
The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 6
The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Deftones
Альбом (сингл)
OHMS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 1
  • The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 2
  • The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 3
  • The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 4
  • The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 5
  • The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 6
  • The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387482
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEFTONES, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DEFTONES, THE

Коллекция DEFTONES, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624892144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Deftones
Альбом (сингл)
OHMS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Genesis, Ceremony, Urantia, Error, The Spell of Mathematics, Pompeji, This Link Is Dead, Radiant City, Headless, Ohms
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка

Track List

A1Genesis5:17
A2Ceremony3:27
A3Urantia4:30
A4Error4:50
A5The Spell Of Mathematics5:27
B1Pompeji5:25
B2This Link Is Dead4:37
B3Radiant City3:35
B4Headless4:59
B5Ohms4:10



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624892144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Deftones
Альбом (сингл)
OHMS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Genesis, Ceremony, Urantia, Error, The Spell of Mathematics, Pompeji, This Link Is Dead, Radiant City, Headless, Ohms
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Genesis5:17
A2Ceremony3:27
A3Urantia4:30
A4Error4:50
A5The Spell Of Mathematics5:27
B1Pompeji5:25
B2This Link Is Dead4:37
B3Radiant City3:35
B4Headless4:59
B5Ohms4:10


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Deftones - Ohms (0093624892144) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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