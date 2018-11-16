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Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка

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Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка - фото 1
Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка - фото 2
Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка - фото 3
Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка - фото 4
Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.11.2018
Исполнитель
Kate Bush
Альбом (сингл)
LIONHEART
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка - фото 1
  • Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка - фото 2
  • Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка - фото 3
  • Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка - фото 4
  • Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 191980
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295593896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.11.2018
Исполнитель
Kate Bush
Альбом (сингл)
LIONHEART
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка

Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295593896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.11.2018
Исполнитель
Kate Bush
Альбом (сингл)
LIONHEART
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kate Bush - Lionheart (0190295593896) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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