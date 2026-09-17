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Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка

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Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка - фото 1
Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка - фото 2
Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка - фото 3
Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
CONCRETE AND GOLD
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка - фото 1
  • Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка - фото 2
  • Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка - фото 3
  • Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152023
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FOO FIGHTERS
filter_none Товар входит в коллекцию FOO FIGHTERS

Коллекция FOO FIGHTERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854560119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
CONCRETE AND GOLD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
T-shirt, Run, Make It Right, The Sky Is A Neighborhood, La Dee Da, Dirty Water, Arrows, Happy Ever After (Zero Hour), Sunday Rain, The Line, Concrete And Gold
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка

Track List

A1T-shirt1:22
A2Run5:23
A3Make It Right4:39
A4The Sky Is A Neighborhood4:04
B1La Dee Da4:02
B2Dirty Water5:20
B3Arrows4:46
B4Happy Ever After (Zero Hour)3:41
C1Sunday Rain6:11
C2The Line3:38
C3Concrete And Gold5:31

Отзывы о товаре Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854560119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
CONCRETE AND GOLD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
T-shirt, Run, Make It Right, The Sky Is A Neighborhood, La Dee Da, Dirty Water, Arrows, Happy Ever After (Zero Hour), Sunday Rain, The Line, Concrete And Gold
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1T-shirt1:22
A2Run5:23
A3Make It Right4:39
A4The Sky Is A Neighborhood4:04
B1La Dee Da4:02
B2Dirty Water5:20
B3Arrows4:46
B4Happy Ever After (Zero Hour)3:41
C1Sunday Rain6:11
C2The Line3:38
C3Concrete And Gold5:31
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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