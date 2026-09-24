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Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка

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Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка - фото 1
Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка - фото 2
Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Better Than Home
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS
Barcode
[0810020506952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Better Than Home
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Might As Well Smile, Tell ‘Em To Hold On, Tell Her You Belong To Me, Trouble, Better Than More, St. Teresa, We’re Still Living In The City, The Mood That Im In, Mechanical Heart, As Long As I Have A Song, Mama This Ones For You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Might As Well Smile, Tell ‘Em To Hold On, Tell Her You Belong To Me, Trouble, Better Than More, St. Teresa, We’re Still Living In The City, The Mood That Im In, Mechanical Heart, As Long As I Have A Song, Mama This Ones For You



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS
Barcode
[0810020506952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Better Than Home
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Might As Well Smile, Tell ‘Em To Hold On, Tell Her You Belong To Me, Trouble, Better Than More, St. Teresa, We’re Still Living In The City, The Mood That Im In, Mechanical Heart, As Long As I Have A Song, Mama This Ones For You
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Might As Well Smile, Tell ‘Em To Hold On, Tell Her You Belong To Me, Trouble, Better Than More, St. Teresa, We’re Still Living In The City, The Mood That Im In, Mechanical Heart, As Long As I Have A Song, Mama This Ones For You


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Beth Hart - Better Than Home (coloured) (0810020506952) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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