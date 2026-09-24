Top.Mail.Ru
Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка - фото 1
Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка - фото 2
Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка - фото 3
Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
My California
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка - фото 3
  • Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020505269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
My California
Трек-лист
My California, Life Is Callin, Happiness.any Day Now, Love Is The Hardest, Bad Love Is Good Enough, Drive, Sister Heroine, Take It Easy On Me, Like You (And Everyone Else), Everybody Is Sober, Weight Of The World
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: My California, Life Is Callin, Happiness.any Day Now, Love Is The Hardest, Bad Love Is Good Enough, Drive, Sister Heroine, Take It Easy On Me, Like You (And Everyone Else), Everybody Is Sober, Weight Of The World



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020505269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
My California
Трек-лист
My California, Life Is Callin, Happiness.any Day Now, Love Is The Hardest, Bad Love Is Good Enough, Drive, Sister Heroine, Take It Easy On Me, Like You (And Everyone Else), Everybody Is Sober, Weight Of The World
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: My California, Life Is Callin, Happiness.any Day Now, Love Is The Hardest, Bad Love Is Good Enough, Drive, Sister Heroine, Take It Easy On Me, Like You (And Everyone Else), Everybody Is Sober, Weight Of The World


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beth Hart - My California (coloured) (0810020505269) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...