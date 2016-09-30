Prince, Around The World In A Day (0075992528610) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2016
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
AROUND THE WORLD IN A DAY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 139828
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75992528610
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2016
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
AROUND THE WORLD IN A DAY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Prince, Around The World In A Day (0075992528610) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Around The World In A Day
|3:25
|A2
|Paisley Park
|4:41
|A3
|Condition Of The Heart
|6:46
|A4
|Raspberry Beret
|3:31
|A5
|Tamborine
|2:46
|B1
|America
|3:40
|B2
|Pop Life
|3:42
|B3
|The Ladder
|5:26
|B4
|Temptation
|8:21
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75992528610
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2016
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
AROUND THE WORLD IN A DAY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Around The World In A Day
|3:25
|A2
|Paisley Park
|4:41
|A3
|Condition Of The Heart
|6:46
|A4
|Raspberry Beret
|3:31
|A5
|Tamborine
|2:46
|B1
|America
|3:40
|B2
|Pop Life
|3:42
|B3
|The Ladder
|5:26
|B4
|Temptation
|8:21
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