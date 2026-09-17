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Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка

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Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка - фото 1
Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка - фото 2
Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
IN YOUR HONOR
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка - фото 1
  • Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка - фото 2
  • Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98852
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FOO FIGHTERS
filter_none Товар входит в коллекцию FOO FIGHTERS

Коллекция FOO FIGHTERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
IN YOUR HONOR
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In Your Honor, No Way Back, Best Of You, DOA, Hell, The Last Song, Free Me, Resolve, The Deepest Blues Are Black, End Over End, The Sign, Still, What If I Do?, Miracle, Another Round, Friend Of A Friend, Over And Out, On The Mend, Virginia Moon, Cold Day In The Sun, Razor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка

Track List

A1In Your Honor
A2No Way Back
A3Best Of You
A4DOA
A5Hell
A6The Last Song
B1Free Me
B2Resolve
B3The Deepest Blues Are Black
B4End Over End
B5The Sign
C1Still
C2What If I Do?
C3Miracle
C4Another Round
C5Friend Of A Friend
D1Over And Out
D2On The Mend
D3Virginia Moon
D4Cold Day In The Sun
D5Razor

Отзывы о товаре Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
IN YOUR HONOR
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In Your Honor, No Way Back, Best Of You, DOA, Hell, The Last Song, Free Me, Resolve, The Deepest Blues Are Black, End Over End, The Sign, Still, What If I Do?, Miracle, Another Round, Friend Of A Friend, Over And Out, On The Mend, Virginia Moon, Cold Day In The Sun, Razor
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1In Your Honor
A2No Way Back
A3Best Of You
A4DOA
A5Hell
A6The Last Song
B1Free Me
B2Resolve
B3The Deepest Blues Are Black
B4End Over End
B5The Sign
C1Still
C2What If I Do?
C3Miracle
C4Another Round
C5Friend Of A Friend
D1Over And Out
D2On The Mend
D3Virginia Moon
D4Cold Day In The Sun
D5Razor
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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