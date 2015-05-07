Зарядное устройство Вымпел-20 (автомат,0-7А, 7.5/15/19В, стрел.амперм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Емкость, Ач
13600
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
13600
Максимальный ток запуска, А
500
Индикатор заряда
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 152000
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
9
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
от 1500
Максимальный ток пуска, А (диапазон)
от 100 до 1000
Пусковой ток
500 А
Ширина, см
16.4
Комплектация
провода для подключения к автоаккумулятору, сетевой кабель
Особенности
защита устройства от короткого замыкания, от неправильной полярности и от перегрузки.
Емкость, Ач
13600
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
13600
Максимальный ток запуска, А
500
Индикатор заряда
да
Фонарик
нет
Чехол
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
890
Описание товара Зарядное устройство Вымпел-20 (автомат,0-7А, 7.5/15/19В, стрел.амперм)
Зарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме. Устройство для заряда аккумуляторных батарей осуществляет контроль заряда исключая интенсивное газообразование.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
9
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
от 1500
Максимальный ток пуска, А (диапазон)
от 100 до 1000
Пусковой ток
500 А
Ширина, см
16.4
Комплектация
провода для подключения к автоаккумулятору, сетевой кабель
Особенности
защита устройства от короткого замыкания, от неправильной полярности и от перегрузки.
Емкость, Ач
13600
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
13600
Максимальный ток запуска, А
500
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Индикатор заряда
да
Фонарик
нет
Чехол
нет
Страна производитель
Россия
Зарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме. Устройство для заряда аккумуляторных батарей осуществляет контроль заряда исключая интенсивное газообразование.
Зарядное устройство Вымпел-20 (автомат,0-7А, 7.5/15/19В, стрел.амперм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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