Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308913
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Полностью автоматическое зарядное устройство BERKUT BCA-4 предназначено для диагностики, зарядки, ухода и техобслуживания всех аккумуляторных батарей свинцово-кислотного типа. Емкость заряжаемой батареи составляет 10-80 Ач. Поддерживаемые оборудованием батареи: Сa/Ca, MF, AGM, VRLA, GEL и LIFEPO4. Рабочая температура зарядного устройства BERKUT BCA-4 от минус 20 до плюс 45 градусов. Подключение через бытовую сеть выполняется с напряжением 220-240 В. На выходе подсоединение осуществляется через клеммы с напряжением 14.4-17 В. Регулировка выходного напряжения выполняется автоматически. Корпус обладает классом защиты IP65. Оборудование имеет габариты 93х61х215 мм. Вес составляет всего 0.7 кг. Изготовлено устройство в Китае и имеет гарантийный срок в 12 месяцев.
Полностью автоматическое зарядное устройство BERKUT BCA-4 предназначено для диагностики, зарядки, ухода и техобслуживания всех аккумуляторных батарей свинцово-кислотного типа. Емкость заряжаемой батареи составляет 10-80 Ач. Поддерживаемые оборудованием батареи: Сa/Ca, MF, AGM, VRLA, GEL и LIFEPO4. Рабочая температура зарядного устройства BERKUT BCA-4 от минус 20 до плюс 45 градусов. Подключение через бытовую сеть выполняется с напряжением 220-240 В. На выходе подсоединение осуществляется через клеммы с напряжением 14.4-17 В. Регулировка выходного напряжения выполняется автоматически. Корпус обладает классом защиты IP65. Оборудование имеет габариты 93х61х215 мм. Вес составляет всего 0.7 кг. Изготовлено устройство в Китае и имеет гарантийный срок в 12 месяцев.
Зарядное устройство Berkut BCA-4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зарядное устройство Berkut BCA-4