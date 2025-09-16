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Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60 купить с доставкой в Москве
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Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60

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Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60 - фото 3
Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60 - фото 4
Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Емкость, Ач
25
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
25
Максимальный ток запуска, А
600
Индикатор заряда
да
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60 - фото 1
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60 - фото 2
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60 - фото 3
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60 - фото 4
  • Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233888
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Характеристики

Бренд
CARKU E-Power
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
10.5
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
до 100
Максимальный ток пуска, А (диапазон)
от 100 до 1000
Пусковой ток
600 А
Ширина, см
12.5
Комплектация
автомобильное зарядное устройство, документация, набор проводов для мобильных устройств, сетевое зарядное устройство, сумка-чехол
Особенности
Защита от короткого замыкания
Емкость, Ач
25
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
25
Максимальный ток запуска, А
600
Индикатор заряда
да
Разъемы
USB
Фонарик
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х11
Вес, кг.
1.67

Описание товара Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60

Пусковое устройство CARKU PRO-60 представлено в эргономичном черном корпусе. Напряжение при входящем питании составляет 220 В. Работа осуществляется напряжении 12 В и пусковом токе в пределах 600-1500 А. Встроенная батарея обладает емкостью 25 А?ч. Модель CARKU PRO-60 дополнена яркой LED-индикацией и фонарем. Предусматривается наличие эффективной защиты от короткого замыкания. Прибор поставляется в удобной для переноски и хранения сумке-чехле вместе с набором проводов для соединения с мобильными устройствами. Аккумулятор оснащен разъемом Type-C и двумя USB-портами.

Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. то что CARKU заведет двигатель сомнения не не было. у кого стоит замок на капоте проблема открытия авто также решается при помощи CARKU. ключом открываете авто. ищите тот секретный проводок, про который Вам говорил Установщик (если делали сами, то и так знаете), соединяет +CARKU с проводком минусовую клемму на ближайшую гайку и замок открыт. открываем капот, CARKU на клеммы аккумулятора и чудо, авто ожил.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Владислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё в комплекте, в чехле, качество хорошее, пока не удалось использовать, позже дополню.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший прибор, в комплекте все нужные провода и чехол, получили даже заряженный. Пока все работают отлично, надеюсь не подведет.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
Брали для работы в сервисе,работает отлично ни разу не подвел.Удобно прокачивать топливную систему на дизельном моторе.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Александра А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное пусковое устройство, рекомендовал наш автомеханик. Взяли, потому что регулярно высаживали машину и потом бегали искали людей, чтобы завестись. Купили, не разрядали, так как сразу в дорогу взяли в поход, в середине отпуска он потребовался, аккумулятор сел, завели с кнопкой boost. Им же завели человека на заправке. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Василий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное пусковое устройство. Машину заводит без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Галина М.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер! приобретение уже второе. мужу очень нравиться. спасал нас не раз.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Татьяна Р.

Достоинства:


Комментарий:
заказываю второй раз, первый прослужил долго, но перестал заряжаться. упаковано отлично, с пометкой \"хрупкое\". всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное пусковое. Беру уже второй. Работает безотказно. Движок v8 без проблем запускает. Пользуюсь лет 6 уже и никаких вопросов. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бустер, работает, рекомендую CARKU PRO 60 — это не просто «игрушка на разок», а серьезный, качественный и абсолютно самодостаточный гаджет для автомобилиста. Он не просто решает проблему запуска двигателя, он делает это максимально безопасно, удобно и быстро. Он избавил меня от необходимости искать того, кто «прикурит», и позволил чувствовать себя уверенно в любой ситуации, особенно в дальних поездках зимой.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор в машине был разряжен полностью, завелась с первого раза с помощью этого зарядного устройства. Муж доволен. Удобный чехол для устройства в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, на заряд телефонов идет. машину пока не пробывал
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бустер бомба! Заводит что угодно! Причем многократно! Был старый девайс, совсем сдох и перестал мой дизель заводить, а эта зарядка вообще без проблем, что дизель, что бензин…
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришол упакован хорошо целый, заряжен на 85%, в работе не пробовал, фонарик горит.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное пусковое,дизель 2.2 запускает без проблем и как павербанк отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Валерия В

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок. внешне все хорошо, комплект весь. цена самая оптимальная.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает штуковина хорошо,заводит в ноль разреженный Акум, на природе зарядил три телефона.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный пластик, удобная сумка, пришел полностью заряжен, то что мне нужно.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядное устройство пришло вовремя. Сделано качественно.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар,у друга такой же,работает больше года без перебоев,все хорошо упаковано,приехал заряжен



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CARKU E-Power
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
10.5
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч (диапазон)
до 100
Максимальный ток пуска, А (диапазон)
от 100 до 1000
Пусковой ток
600 А
Ширина, см
12.5
Комплектация
автомобильное зарядное устройство, документация, набор проводов для мобильных устройств, сетевое зарядное устройство, сумка-чехол
Особенности
Защита от короткого замыкания
Емкость, Ач
25
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
25
Максимальный ток запуска, А
600
Развернуть
Индикатор заряда
да
Разъемы
USB
Фонарик
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
Пусковое устройство CARKU PRO-60 представлено в эргономичном черном корпусе. Напряжение при входящем питании составляет 220 В. Работа осуществляется напряжении 12 В и пусковом токе в пределах 600-1500 А. Встроенная батарея обладает емкостью 25 А?ч. Модель CARKU PRO-60 дополнена яркой LED-индикацией и фонарем. Предусматривается наличие эффективной защиты от короткого замыкания. Прибор поставляется в удобной для переноски и хранения сумке-чехле вместе с набором проводов для соединения с мобильными устройствами. Аккумулятор оснащен разъемом Type-C и двумя USB-портами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. то что CARKU заведет двигатель сомнения не не было. у кого стоит замок на капоте проблема открытия авто также решается при помощи CARKU. ключом открываете авто. ищите тот секретный проводок, про который Вам говорил Установщик (если делали сами, то и так знаете), соединяет +CARKU с проводком минусовую клемму на ближайшую гайку и замок открыт. открываем капот, CARKU на клеммы аккумулятора и чудо, авто ожил.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Владислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё в комплекте, в чехле, качество хорошее, пока не удалось использовать, позже дополню.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший прибор, в комплекте все нужные провода и чехол, получили даже заряженный. Пока все работают отлично, надеюсь не подведет.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
Брали для работы в сервисе,работает отлично ни разу не подвел.Удобно прокачивать топливную систему на дизельном моторе.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Александра А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное пусковое устройство, рекомендовал наш автомеханик. Взяли, потому что регулярно высаживали машину и потом бегали искали людей, чтобы завестись. Купили, не разрядали, так как сразу в дорогу взяли в поход, в середине отпуска он потребовался, аккумулятор сел, завели с кнопкой boost. Им же завели человека на заправке. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Василий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное пусковое устройство. Машину заводит без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Галина М.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер! приобретение уже второе. мужу очень нравиться. спасал нас не раз.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Татьяна Р.

Достоинства:


Комментарий:
заказываю второй раз, первый прослужил долго, но перестал заряжаться. упаковано отлично, с пометкой \"хрупкое\". всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное пусковое. Беру уже второй. Работает безотказно. Движок v8 без проблем запускает. Пользуюсь лет 6 уже и никаких вопросов. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бустер, работает, рекомендую CARKU PRO 60 — это не просто «игрушка на разок», а серьезный, качественный и абсолютно самодостаточный гаджет для автомобилиста. Он не просто решает проблему запуска двигателя, он делает это максимально безопасно, удобно и быстро. Он избавил меня от необходимости искать того, кто «прикурит», и позволил чувствовать себя уверенно в любой ситуации, особенно в дальних поездках зимой.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор в машине был разряжен полностью, завелась с первого раза с помощью этого зарядного устройства. Муж доволен. Удобный чехол для устройства в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, на заряд телефонов идет. машину пока не пробывал
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бустер бомба! Заводит что угодно! Причем многократно! Был старый девайс, совсем сдох и перестал мой дизель заводить, а эта зарядка вообще без проблем, что дизель, что бензин…
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришол упакован хорошо целый, заряжен на 85%, в работе не пробовал, фонарик горит.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное пусковое,дизель 2.2 запускает без проблем и как павербанк отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Валерия В

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок. внешне все хорошо, комплект весь. цена самая оптимальная.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает штуковина хорошо,заводит в ноль разреженный Акум, на природе зарядил три телефона.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный пластик, удобная сумка, пришел полностью заряжен, то что мне нужно.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядное устройство пришло вовремя. Сделано качественно.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар,у друга такой же,работает больше года без перебоев,все хорошо упаковано,приехал заряжен


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