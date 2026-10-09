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Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)

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Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - фото 1
Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - фото 2
Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - фото 3
Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - фото 4
Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - фото 1
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - фото 2
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - фото 3
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - фото 4
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 148279
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)
18 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х9
Вес, г.
500

Описание товара Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)

Представляет собой компактную коробочку весом около 900 г., которая, будучи подключенной к вашему компьютеру, увеличивает объем свободного места на 4 ТБ. Размещенный на рабочем столе внешний диск, осуществляя обмен информацией со скоростью 5 Гбит/с, будет радовать вас своим быстродействием. Вы сможете пополнять свою коллекцию аудио и видеозаписей, фотографий, практически не беспокоясь об оставшемся объеме свободного места. Кроме того данный диск пригоден к транспортировке, что позволяет иметь нужные программы и рабочую документацию всегда под рукой.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)

Видеообзор Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)

Отзывы о товаре Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Описание
Представляет собой компактную коробочку весом около 900 г., которая, будучи подключенной к вашему компьютеру, увеличивает объем свободного места на 4 ТБ. Размещенный на рабочем столе внешний диск, осуществляя обмен информацией со скоростью 5 Гбит/с, будет радовать вас своим быстродействием. Вы сможете пополнять свою коллекцию аудио и видеозаписей, фотографий, практически не беспокоясь об оставшемся объеме свободного места. Кроме того данный диск пригоден к транспортировке, что позволяет иметь нужные программы и рабочую документацию всегда под рукой.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)

Видеообзор Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN)

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD WD Elements Desktop 4Tb (WDBWLG0040HBK-EESN) - стоимость товара 18190 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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