Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603596
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
300
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K)
Внешний HDD Silicon Power Armor A85B отличается высоким уровнем надежности и увеличенной емкостью 4 ТБ, обеспечивая хранение большого количества различных файлов. Устройство изготовлено в алюминиевом корпусе и имеет внутреннюю систему амортизации с комбинированием из 3 слоев материалов, поэтому выдерживает удары и падения. Стандарт защищенности IP68 гарантирует устойчивость к воздействию пыли и влаги. Накопитель Silicon Power Armor A85B также способен выдерживать погружение под воду. Интерфейс USB гарантирует широкую совместимость и быстрый обмен данными.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Внешний HDD Silicon Power Armor A85B отличается высоким уровнем надежности и увеличенной емкостью 4 ТБ, обеспечивая хранение большого количества различных файлов. Устройство изготовлено в алюминиевом корпусе и имеет внутреннюю систему амортизации с комбинированием из 3 слоев материалов, поэтому выдерживает удары и падения. Стандарт защищенности IP68 гарантирует устойчивость к воздействию пыли и влаги. Накопитель Silicon Power Armor A85B также способен выдерживать погружение под воду. Интерфейс USB гарантирует широкую совместимость и быстрый обмен данными.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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