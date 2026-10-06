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Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K)

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Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K) - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K) - фото 2
Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K) - фото 3
Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K) - фото 4
Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K) - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K) - фото 2
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K) - фото 3
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K) - фото 4
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603596
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
300

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K)

Внешний HDD Silicon Power Armor A85B отличается высоким уровнем надежности и увеличенной емкостью 4 ТБ, обеспечивая хранение большого количества различных файлов. Устройство изготовлено в алюминиевом корпусе и имеет внутреннюю систему амортизации с комбинированием из 3 слоев материалов, поэтому выдерживает удары и падения. Стандарт защищенности IP68 гарантирует устойчивость к воздействию пыли и влаги. Накопитель Silicon Power Armor A85B также способен выдерживать погружение под воду. Интерфейс USB гарантирует широкую совместимость и быстрый обмен данными.

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A85B 4Tb (SP040TBPHD85BS3K)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Описание
Внешний HDD Silicon Power Armor A85B отличается высоким уровнем надежности и увеличенной емкостью 4 ТБ, обеспечивая хранение большого количества различных файлов. Устройство изготовлено в алюминиевом корпусе и имеет внутреннюю систему амортизации с комбинированием из 3 слоев материалов, поэтому выдерживает удары и падения. Стандарт защищенности IP68 гарантирует устойчивость к воздействию пыли и влаги. Накопитель Silicon Power Armor A85B также способен выдерживать погружение под воду. Интерфейс USB гарантирует широкую совместимость и быстрый обмен данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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