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Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный

26 Отзывы
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Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото 1
Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото 2
Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото 3
Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото 4
Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото 3
  • Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото 4
  • Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 147080
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
349

Описание товара Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный

Мониторные наушники Panasonic RP-HT161E пригодятся каждому, кто часто слушает музыку за компьютером. Динамические излучатели передают красивый, чистый звук. Диапазон частот от 10 Гц до 27 кГц раскрывает широкую палитру звучания и позволяет насладиться выбранными композициями. Амбушюры выполнены из качественного кожзаменителя, поэтому наушники будут долго служить своему хозяину. Длина кабеля составляет 2 метра, что позволяет избавиться от ощущения «привязки» к компьютеру.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные наушники, звук не супер конечно. Technics которым было больше 25 лет, пока не померли, звучали конечно лучше.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Михаил Р

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие наушники,брали для бабушки к телевизору,пока работают.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Руслан Тарасов

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие бюджетные наушники! Звук вполне себе нормальный! Длины кабеля хватает на все случаи... единственный минус: душка пластиковая без подушки! у кого-то может начать болеть голова.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Не вся техника их продавливает именно басы. Может усилок надо.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Качество очень хорошее! Точно такие же прослужили 13 лет. И то надломилась только душка которую мы заклеили) По звуку качеству все тоже самое. Супер.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Юрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
мамке за компом самое то,говорит ваще огонь!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
покупала для гитарного процессора и для ноутбука. люблю басы. наушники превзошли ожидания. комфорт на голову. дипазон частот больше, чем у sehnheiser HD 205 и HD 206, которые у меня были в работе лет то ли 15, то ли 20. однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену хорошие наушники. Насчет качества звука, у всех фломастеры разные, как говорится. Меня устраивает. При умеренной громкости наружу звук не слышен, что может быть важно для тех, кто рядом. Дужка довольно жесткая, на голове сидят прочно, но и на уши с непривычки немного давят. Однако ушкозакаточными тоже не назовешь.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
При не аккуратной эксплуатации (регулярные падения) держатся уже 4-5 месяцев, хорошо. Кабель выполнен двойным и поэтому давно расплёлся на две параллельные нити, лучше выполнять в едином исполнении.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Для прослушивания музыки или для телевизора пойдут, но не Для профессионального мониторинга при записи. В общем слушать можно но не ждите чего то сверх естественного. Обычные наушники.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
владею такими наушниками более 10 лет,до сих пор работают исправно. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствуют своей цене. Звук бедноват.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Валерий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники легкие, удобные, амбушюры мягкие - виски не сдавливают, шнур не короткий. В них можно работать в течении длительного времени, практически не снимая. Звук качественный - чистый, без треска и запирания даже на полной аппаратной громкости с максимальным эквалайзером по низким и высоким частотам. Упаковка качественная, коробочка с ручкой. А вообще - нужна ли Панасонику реклама? Вопрос риторический. В эстетическом, эргономическом и техническом отношении я доволен на все 100. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ободок давит голову, нет регулировки громкости
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники упакованы нормально (коробка с прочным картонным вкладышем и еще внутри пупырчатый пакет). Внешний вид приятный, ничего не сломано, мягкая регулировка оголовья. Качество звука более-менее нормальное, но по четкости проигрывает моим стареньким Philips. То есть для музыки не очень хороши, а для речи, аудиокниг и пр. сгодятся.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Яна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Работают нормально. Но на ушах не такие ощущения как должны быть. Не мягкие они совсем, да и звук не идеален. Но в целом сойдёт для домашнего использования. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Геннадий З.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену сойдет. Уши помещаются.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Стас Л.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, такие. Все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники годные. Раньше уже были такие. Чудес звука, конечно же, не ждите за такую цену, но вполне неплохое звучание даже напрямую от компа и телефона. У меня к компьютеру подключен музыкальный центр. В него включаю наушники. Эквалайзер музыкального центра звук улучшает конкретно. Рекомендую такую схему.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
маме нравится она говорит что хорошо ну значит хорошо так хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Юрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работают, никаких нареканий по качеству звука нету!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Дёшево и ремонтопригодны, брал студентам, которые не любят относиться аккуратно, провод живучий, потом можно заменить амбушуры на новые при необходимости.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
наушники по качеству звучания весьма среднее, но за такую цену приемлемо.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
наушники супер .Муж очень доволен .Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Валерия Я.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает как надо, качество ожидаемое
31.01.2019
Александр

Достоинства:
Не дорогие.

Недостатки:
Жмут наушники.

Комментарий:
Звук чуточку зажатый, но все частоты слышны. Низкие частоты умеренные. В ЦЕЛОМ ЗВУК НЕ ПЛОХОЙ!



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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Мониторные наушники Panasonic RP-HT161E пригодятся каждому, кто часто слушает музыку за компьютером. Динамические излучатели передают красивый, чистый звук. Диапазон частот от 10 Гц до 27 кГц раскрывает широкую палитру звучания и позволяет насладиться выбранными композициями. Амбушюры выполнены из качественного кожзаменителя, поэтому наушники будут долго служить своему хозяину. Длина кабеля составляет 2 метра, что позволяет избавиться от ощущения «привязки» к компьютеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные наушники, звук не супер конечно. Technics которым было больше 25 лет, пока не померли, звучали конечно лучше.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Михаил Р

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие наушники,брали для бабушки к телевизору,пока работают.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Руслан Тарасов

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие бюджетные наушники! Звук вполне себе нормальный! Длины кабеля хватает на все случаи... единственный минус: душка пластиковая без подушки! у кого-то может начать болеть голова.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Не вся техника их продавливает именно басы. Может усилок надо.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Качество очень хорошее! Точно такие же прослужили 13 лет. И то надломилась только душка которую мы заклеили) По звуку качеству все тоже самое. Супер.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Юрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
мамке за компом самое то,говорит ваще огонь!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
покупала для гитарного процессора и для ноутбука. люблю басы. наушники превзошли ожидания. комфорт на голову. дипазон частот больше, чем у sehnheiser HD 205 и HD 206, которые у меня были в работе лет то ли 15, то ли 20. однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену хорошие наушники. Насчет качества звука, у всех фломастеры разные, как говорится. Меня устраивает. При умеренной громкости наружу звук не слышен, что может быть важно для тех, кто рядом. Дужка довольно жесткая, на голове сидят прочно, но и на уши с непривычки немного давят. Однако ушкозакаточными тоже не назовешь.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
При не аккуратной эксплуатации (регулярные падения) держатся уже 4-5 месяцев, хорошо. Кабель выполнен двойным и поэтому давно расплёлся на две параллельные нити, лучше выполнять в едином исполнении.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Для прослушивания музыки или для телевизора пойдут, но не Для профессионального мониторинга при записи. В общем слушать можно но не ждите чего то сверх естественного. Обычные наушники.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
владею такими наушниками более 10 лет,до сих пор работают исправно. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствуют своей цене. Звук бедноват.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Валерий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники легкие, удобные, амбушюры мягкие - виски не сдавливают, шнур не короткий. В них можно работать в течении длительного времени, практически не снимая. Звук качественный - чистый, без треска и запирания даже на полной аппаратной громкости с максимальным эквалайзером по низким и высоким частотам. Упаковка качественная, коробочка с ручкой. А вообще - нужна ли Панасонику реклама? Вопрос риторический. В эстетическом, эргономическом и техническом отношении я доволен на все 100. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ободок давит голову, нет регулировки громкости
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники упакованы нормально (коробка с прочным картонным вкладышем и еще внутри пупырчатый пакет). Внешний вид приятный, ничего не сломано, мягкая регулировка оголовья. Качество звука более-менее нормальное, но по четкости проигрывает моим стареньким Philips. То есть для музыки не очень хороши, а для речи, аудиокниг и пр. сгодятся.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Яна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Работают нормально. Но на ушах не такие ощущения как должны быть. Не мягкие они совсем, да и звук не идеален. Но в целом сойдёт для домашнего использования. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Геннадий З.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену сойдет. Уши помещаются.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Стас Л.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, такие. Все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники годные. Раньше уже были такие. Чудес звука, конечно же, не ждите за такую цену, но вполне неплохое звучание даже напрямую от компа и телефона. У меня к компьютеру подключен музыкальный центр. В него включаю наушники. Эквалайзер музыкального центра звук улучшает конкретно. Рекомендую такую схему.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
маме нравится она говорит что хорошо ну значит хорошо так хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Юрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работают, никаких нареканий по качеству звука нету!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Дёшево и ремонтопригодны, брал студентам, которые не любят относиться аккуратно, провод живучий, потом можно заменить амбушуры на новые при необходимости.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
наушники по качеству звучания весьма среднее, но за такую цену приемлемо.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
наушники супер .Муж очень доволен .Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Валерия Я.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает как надо, качество ожидаемое
31.01.2019
Александр

Достоинства:
Не дорогие.

Недостатки:
Жмут наушники.

Комментарий:
Звук чуточку зажатый, но все частоты слышны. Низкие частоты умеренные. В ЦЕЛОМ ЗВУК НЕ ПЛОХОЙ!


Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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