Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 147080
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
349
Описание товара Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный
Мониторные наушники Panasonic RP-HT161E пригодятся каждому, кто часто слушает музыку за компьютером. Динамические излучатели передают красивый, чистый звук. Диапазон частот от 10 Гц до 27 кГц раскрывает широкую палитру звучания и позволяет насладиться выбранными композициями. Амбушюры выполнены из качественного кожзаменителя, поэтому наушники будут долго служить своему хозяину. Длина кабеля составляет 2 метра, что позволяет избавиться от ощущения «привязки» к компьютеру.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 белый
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 060 руб. 3 194 руб.515 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитНаушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G437 черный
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитНаушники Redragon Lamia 2 (77701)
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G535 белый/черный
-
В наличииЦена 2 420 руб. 3 098 руб.605 руб. в СплитНаушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G300 White
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Мониторные наушники Panasonic RP-HT161E пригодятся каждому, кто часто слушает музыку за компьютером. Динамические излучатели передают красивый, чистый звук. Диапазон частот от 10 Гц до 27 кГц раскрывает широкую палитру звучания и позволяет насладиться выбранными композициями. Амбушюры выполнены из качественного кожзаменителя, поэтому наушники будут долго служить своему хозяину. Длина кабеля составляет 2 метра, что позволяет избавиться от ощущения «привязки» к компьютеру.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные наушники, звук не супер конечно. Technics которым было больше 25 лет, пока не померли, звучали конечно лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие наушники,брали для бабушки к телевизору,пока работают.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие бюджетные наушники! Звук вполне себе нормальный! Длины кабеля хватает на все случаи... единственный минус: душка пластиковая без подушки! у кого-то может начать болеть голова.
Достоинства:
Комментарий:
Не вся техника их продавливает именно басы. Может усилок надо.
Достоинства:
Комментарий:
Качество очень хорошее! Точно такие же прослужили 13 лет. И то надломилась только душка которую мы заклеили) По звуку качеству все тоже самое. Супер.
Достоинства:
Комментарий:
мамке за компом самое то,говорит ваще огонь!
Достоинства:
Комментарий:
покупала для гитарного процессора и для ноутбука. люблю басы. наушники превзошли ожидания. комфорт на голову. дипазон частот больше, чем у sehnheiser HD 205 и HD 206, которые у меня были в работе лет то ли 15, то ли 20. однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену хорошие наушники. Насчет качества звука, у всех фломастеры разные, как говорится. Меня устраивает. При умеренной громкости наружу звук не слышен, что может быть важно для тех, кто рядом. Дужка довольно жесткая, на голове сидят прочно, но и на уши с непривычки немного давят. Однако ушкозакаточными тоже не назовешь.
Достоинства:
Комментарий:
При не аккуратной эксплуатации (регулярные падения) держатся уже 4-5 месяцев, хорошо. Кабель выполнен двойным и поэтому давно расплёлся на две параллельные нити, лучше выполнять в едином исполнении.
Достоинства:
Комментарий:
Для прослушивания музыки или для телевизора пойдут, но не Для профессионального мониторинга при записи. В общем слушать можно но не ждите чего то сверх естественного. Обычные наушники.
Достоинства:
Комментарий:
владею такими наушниками более 10 лет,до сих пор работают исправно. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Соответствуют своей цене. Звук бедноват.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники легкие, удобные, амбушюры мягкие - виски не сдавливают, шнур не короткий. В них можно работать в течении длительного времени, практически не снимая. Звук качественный - чистый, без треска и запирания даже на полной аппаратной громкости с максимальным эквалайзером по низким и высоким частотам. Упаковка качественная, коробочка с ручкой. А вообще - нужна ли Панасонику реклама? Вопрос риторический. В эстетическом, эргономическом и техническом отношении я доволен на все 100. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Ободок давит голову, нет регулировки громкости
Достоинства:
Комментарий:
Наушники упакованы нормально (коробка с прочным картонным вкладышем и еще внутри пупырчатый пакет). Внешний вид приятный, ничего не сломано, мягкая регулировка оголовья. Качество звука более-менее нормальное, но по четкости проигрывает моим стареньким Philips. То есть для музыки не очень хороши, а для речи, аудиокниг и пр. сгодятся.
Достоинства:
Комментарий:
Работают нормально. Но на ушах не такие ощущения как должны быть. Не мягкие они совсем, да и звук не идеален. Но в целом сойдёт для домашнего использования. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену сойдет. Уши помещаются.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз, такие. Все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники годные. Раньше уже были такие. Чудес звука, конечно же, не ждите за такую цену, но вполне неплохое звучание даже напрямую от компа и телефона. У меня к компьютеру подключен музыкальный центр. В него включаю наушники. Эквалайзер музыкального центра звук улучшает конкретно. Рекомендую такую схему.
Достоинства:
Комментарий:
маме нравится она говорит что хорошо ну значит хорошо так хорошо
Достоинства:
Комментарий:
отлично работают, никаких нареканий по качеству звука нету!
Достоинства:
Комментарий:
Дёшево и ремонтопригодны, брал студентам, которые не любят относиться аккуратно, провод живучий, потом можно заменить амбушуры на новые при необходимости.
Достоинства:
Комментарий:
наушники по качеству звучания весьма среднее, но за такую цену приемлемо.
Достоинства:
Комментарий:
наушники супер .Муж очень доволен .Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Все работает как надо, качество ожидаемое
Достоинства:
Не дорогие.
Недостатки:
Жмут наушники.
Комментарий:
Звук чуточку зажатый, но все частоты слышны. Низкие частоты умеренные. В ЦЕЛОМ ЗВУК НЕ ПЛОХОЙ!
Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-HT161E-K черный
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные наушники, звук не супер конечно. Technics которым было больше 25 лет, пока не померли, звучали конечно лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие наушники,брали для бабушки к телевизору,пока работают.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие бюджетные наушники! Звук вполне себе нормальный! Длины кабеля хватает на все случаи... единственный минус: душка пластиковая без подушки! у кого-то может начать болеть голова.
Достоинства:
Комментарий:
Не вся техника их продавливает именно басы. Может усилок надо.
Достоинства:
Комментарий:
Качество очень хорошее! Точно такие же прослужили 13 лет. И то надломилась только душка которую мы заклеили) По звуку качеству все тоже самое. Супер.
Достоинства:
Комментарий:
мамке за компом самое то,говорит ваще огонь!
Достоинства:
Комментарий:
покупала для гитарного процессора и для ноутбука. люблю басы. наушники превзошли ожидания. комфорт на голову. дипазон частот больше, чем у sehnheiser HD 205 и HD 206, которые у меня были в работе лет то ли 15, то ли 20. однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену хорошие наушники. Насчет качества звука, у всех фломастеры разные, как говорится. Меня устраивает. При умеренной громкости наружу звук не слышен, что может быть важно для тех, кто рядом. Дужка довольно жесткая, на голове сидят прочно, но и на уши с непривычки немного давят. Однако ушкозакаточными тоже не назовешь.
Достоинства:
Комментарий:
При не аккуратной эксплуатации (регулярные падения) держатся уже 4-5 месяцев, хорошо. Кабель выполнен двойным и поэтому давно расплёлся на две параллельные нити, лучше выполнять в едином исполнении.
Достоинства:
Комментарий:
Для прослушивания музыки или для телевизора пойдут, но не Для профессионального мониторинга при записи. В общем слушать можно но не ждите чего то сверх естественного. Обычные наушники.
Достоинства:
Комментарий:
владею такими наушниками более 10 лет,до сих пор работают исправно. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Соответствуют своей цене. Звук бедноват.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники легкие, удобные, амбушюры мягкие - виски не сдавливают, шнур не короткий. В них можно работать в течении длительного времени, практически не снимая. Звук качественный - чистый, без треска и запирания даже на полной аппаратной громкости с максимальным эквалайзером по низким и высоким частотам. Упаковка качественная, коробочка с ручкой. А вообще - нужна ли Панасонику реклама? Вопрос риторический. В эстетическом, эргономическом и техническом отношении я доволен на все 100. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Ободок давит голову, нет регулировки громкости
Достоинства:
Комментарий:
Наушники упакованы нормально (коробка с прочным картонным вкладышем и еще внутри пупырчатый пакет). Внешний вид приятный, ничего не сломано, мягкая регулировка оголовья. Качество звука более-менее нормальное, но по четкости проигрывает моим стареньким Philips. То есть для музыки не очень хороши, а для речи, аудиокниг и пр. сгодятся.
Достоинства:
Комментарий:
Работают нормально. Но на ушах не такие ощущения как должны быть. Не мягкие они совсем, да и звук не идеален. Но в целом сойдёт для домашнего использования. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену сойдет. Уши помещаются.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз, такие. Все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники годные. Раньше уже были такие. Чудес звука, конечно же, не ждите за такую цену, но вполне неплохое звучание даже напрямую от компа и телефона. У меня к компьютеру подключен музыкальный центр. В него включаю наушники. Эквалайзер музыкального центра звук улучшает конкретно. Рекомендую такую схему.
Достоинства:
Комментарий:
маме нравится она говорит что хорошо ну значит хорошо так хорошо
Достоинства:
Комментарий:
отлично работают, никаких нареканий по качеству звука нету!
Достоинства:
Комментарий:
Дёшево и ремонтопригодны, брал студентам, которые не любят относиться аккуратно, провод живучий, потом можно заменить амбушуры на новые при необходимости.
Достоинства:
Комментарий:
наушники по качеству звучания весьма среднее, но за такую цену приемлемо.
Достоинства:
Комментарий:
наушники супер .Муж очень доволен .Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Все работает как надо, качество ожидаемое
Достоинства:
Не дорогие.
Недостатки:
Жмут наушники.
Комментарий:
Звук чуточку зажатый, но все частоты слышны. Низкие частоты умеренные. В ЦЕЛОМ ЗВУК НЕ ПЛОХОЙ!