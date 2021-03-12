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OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка

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OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка - фото 1
OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trainspotting: Music from the Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 143577
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295919948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trainspotting: Music from the Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Iggy Pop–Lust For Life, Brian Eno–Deep Blue Day, Primal Scream–Trainspotting, Sleeper (2)–Atomic Order–Temptation, Iggy Pop–Nightclubbing, Blur–Sing, Lou Reed–Perfect Day, Pulp–Mile End, Bedrock Featuring KYO–For What You Dream Of (Full On Renaissance Mix), Elastica (2)–2:1, Leftfield–A Final Hit, Underworld–Born Slippy (NUXX), Damon Albarn–Closet Romantic
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка

Track List

A1Iggy Pop – Lust For Life5:11
A2Brian Eno – Deep Blue Day3:56
A3Primal Scream – Trainspotting10:33
B1Sleeper (2) – Atomic5:08
B2New Order – Temptation6:59
B3Iggy Pop – Nightclubbing4:12
C1Blur – Sing6:00
C2Lou Reed – Perfect Day3:43
C3Pulp – Mile End4:30
C4Bedrock, KYO – For What You Dream Of (Full On Renaissance Mix)6:24
D1Elastica (2) – 2:12:32
D2Leftfield – A Final Hit3:15
D3Underworld – Born Slippy (NUXX)9:43
D4Damon Albarn – Closet Romantic3:08



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка

12.03.2021
Рустам

Достоинства:
Прекрасное качество печати, юбилейное издание к 20-летию культового фильма с классным саундтреком. Качество массы хорошее, без шумов. писка и визуально без повреждений.

Комментарий:
Рекомендую к покупке, вся классика в одном месте. На котофото самая низкая цена получилась



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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295919948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trainspotting: Music from the Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Iggy Pop–Lust For Life, Brian Eno–Deep Blue Day, Primal Scream–Trainspotting, Sleeper (2)–Atomic Order–Temptation, Iggy Pop–Nightclubbing, Blur–Sing, Lou Reed–Perfect Day, Pulp–Mile End, Bedrock Featuring KYO–For What You Dream Of (Full On Renaissance Mix), Elastica (2)–2:1, Leftfield–A Final Hit, Underworld–Born Slippy (NUXX), Damon Albarn–Closet Romantic
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Iggy Pop – Lust For Life5:11
A2Brian Eno – Deep Blue Day3:56
A3Primal Scream – Trainspotting10:33
B1Sleeper (2) – Atomic5:08
B2New Order – Temptation6:59
B3Iggy Pop – Nightclubbing4:12
C1Blur – Sing6:00
C2Lou Reed – Perfect Day3:43
C3Pulp – Mile End4:30
C4Bedrock, KYO – For What You Dream Of (Full On Renaissance Mix)6:24
D1Elastica (2) – 2:12:32
D2Leftfield – A Final Hit3:15
D3Underworld – Born Slippy (NUXX)9:43
D4Damon Albarn – Closet Romantic3:08


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.03.2021
Рустам

Достоинства:
Прекрасное качество печати, юбилейное издание к 20-летию культового фильма с классным саундтреком. Качество массы хорошее, без шумов. писка и визуально без повреждений.

Комментарий:
Рекомендую к покупке, вся классика в одном месте. На котофото самая низкая цена получилась


OST - Trainspotting (20th Anniversary) (0190295919948) виниловая пластинка - купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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