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Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка

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Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 1
Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 2
Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 3
Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 4
Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 5
Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 6
Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 7
Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
ON AN ISLAND
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 1
  • Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 2
  • Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 3
  • Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 4
  • Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 5
  • Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 6
  • Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 7
  • Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138445
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
5 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0094635569513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
ON AN ISLAND
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Castellorizon, On An island, The Blue, Take A Breath, Red Sky At Night, This Heaven, Then I Close My Eyes, Smile, A Pocketful Of Stones, Where We Start
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка

Track List

A1Castellorizon
A2On An island
A3The Blue
A4Take A Breath
A5Red Sky At Night
B1This Heaven
B2Then I Close My Eyes
B3Smile
B4A Pocketful Of Stones
B5Where We Start



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0094635569513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
ON AN ISLAND
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Castellorizon, On An island, The Blue, Take A Breath, Red Sky At Night, This Heaven, Then I Close My Eyes, Smile, A Pocketful Of Stones, Where We Start
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Castellorizon
A2On An island
A3The Blue
A4Take A Breath
A5Red Sky At Night
B1This Heaven
B2Then I Close My Eyes
B3Smile
B4A Pocketful Of Stones
B5Where We Start


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - по цене 5200 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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