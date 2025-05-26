Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 129664
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
есть
Комплектация
бритва, адаптер питания, щеточка, крышка, масло для смазки
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Германия
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х8
Вес, г.
470
Описание товара Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black
Видео:
Видеообзор на Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
есть
Комплектация
бритва, адаптер питания, щеточка, крышка, масло для смазки
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Германия
Развернуть
Триммер
нет
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Видео:
Видеообзор на Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные
Достоинства:
Комментарий:
всё работает отлично, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бритва. Даже отличная. Брею участки где не ращу бороду: шею, щеки, усы. Даже шею удается хорошо побрить, несмотря на рост волос в бок, а не вверх или вниз. 4 утра подряд бреюсь, заряд пока есть. В руке бритва лежит хорошо. Немного великовата для меня. Раньше была маленькая китайская moser. Участки рядом с бородой немного не удобно брить, ибо не видно, но длинные волосы она не особо цепляет, поэтому наверное не страшно. Левзия с сеткой снимаются легко. Под теплой водой вроде бы все вымывает. Надеюсь долго прослужит
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, мужу понравилась, удобная и быстрая
Достоинства:
Комментарий:
всё супер хорошее качество рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
бреет нормально , остальное не важно
Достоинства:
Комментарий:
Бритва нормальная, для бороды подходит, для других частей тела нет. Мужу нравится
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок очень нравиться, все работает, со своей задачей справляется
Достоинства:
Комментарий:
Чисто бреет! Зарядки хватает надолго. Мне понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Ну это пушка, на короткую щитину начисто под 0 бреет, наконец без раздражений будет от бритвы
Достоинства:
Комментарий:
Не плохая бритва, мужу понравилась, как по мне, пропускает волоски, приходится приходится долго водить по одному и тому же месту, чтобы бритьё было более чистым, но если хотите чистое бритьё, тогда станок. А так хорошая бритва, раздражения не вызывает.
Достоинства:
Комментарий:
Бритва класная, очень удобная, бреет качественно , минимум раздражения, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию,пришла заряженная,сбривает даже мелкий пушок,покупала мужу,но опробовала на себе(ноги,подмышки,пушок на лице),в итоге муж бритву отобрал,а то бы я и до зоны бикини добралась. Вот теперь думаю,может себе такую же купить... Порекомендовал данную электробритву мой брат,он уже полгода пользуется ею на СВО,зарядку бритва держит хорошо,вот поэтому и мужу купила в полевые условия.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу.Ориентировалась на отзывы.Теперь пишу сама.Вынужденная мера ,так как в последнее время от станков жуткое раздражение.Электробритвой пользуется впервые.Результат удивил.Реально хорошо бреет и абсолютно нет раздражения.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Для начала использования всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
отличная машинка пользоваться одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Муж именно эту просил. Есть более дорогая модель, но ему не понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Ежедневное использование уже около двух месяцев, без нареканий. Комфортная, тихая, отлично бреет! Произведено в Китае (естественно), но качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бритва. Без ненужных плюшек (при таких же нажах и сетках, что и у супердорогих родственников). Вам правда необходимо знать заряд в процентах и иметь прибор для промывки? Бреет несомненно лучше роторной - поверьте, перепробовал немало, включая супер-Philips "от Джеймса Бонда" в свое время. Сетка всегда тоньше щелястой крышки роторной головки - следовательно, расстояние от ножа до кожи меньше. Простая физика. Не ведитесь на ненужные понты. Оптимальный выбор.
Достоинства:
Комментарий:
бритва понравилась, немного отличается по исполнению от Браун 350-СС4 (которой уже 10 год). в деле пока не пробовал, но визуально прилично выглядит. испытал в деле, процесс бритья, результат - отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Вполне благопристойная бритва, раньше брился станком, но сейчас явная проблема с лезвиями, столько подделок в продаже, перешел на электробритву и слава богу. Покупкой доволен. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло хорошо упакованное, абсолютно новое, коробка в идеальном состоянии.Бритва без наворотов, но нам и надо было только бриться, жаль нет кисти для очистки, но осталась от старой такой же, та прослужила года 4.Муж побрился, остался доволен качеством бритья.
Достоинства:
Комментарий:
Подарок. Ещё не подарила. Внешне выглядит качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Товар пришёл вовремя, даже на день раньше. В целом бритва хорошая, мужу понравилась. В сравнении с philips лучше выбивает.
Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 3 300S Series 3 Black
Достоинства:
Комментарий:
всё работает отлично, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бритва. Даже отличная. Брею участки где не ращу бороду: шею, щеки, усы. Даже шею удается хорошо побрить, несмотря на рост волос в бок, а не вверх или вниз. 4 утра подряд бреюсь, заряд пока есть. В руке бритва лежит хорошо. Немного великовата для меня. Раньше была маленькая китайская moser. Участки рядом с бородой немного не удобно брить, ибо не видно, но длинные волосы она не особо цепляет, поэтому наверное не страшно. Левзия с сеткой снимаются легко. Под теплой водой вроде бы все вымывает. Надеюсь долго прослужит
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, мужу понравилась, удобная и быстрая
Достоинства:
Комментарий:
всё супер хорошее качество рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
бреет нормально , остальное не важно
Достоинства:
Комментарий:
Бритва нормальная, для бороды подходит, для других частей тела нет. Мужу нравится
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок очень нравиться, все работает, со своей задачей справляется
Достоинства:
Комментарий:
Чисто бреет! Зарядки хватает надолго. Мне понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Ну это пушка, на короткую щитину начисто под 0 бреет, наконец без раздражений будет от бритвы
Достоинства:
Комментарий:
Не плохая бритва, мужу понравилась, как по мне, пропускает волоски, приходится приходится долго водить по одному и тому же месту, чтобы бритьё было более чистым, но если хотите чистое бритьё, тогда станок. А так хорошая бритва, раздражения не вызывает.
Достоинства:
Комментарий:
Бритва класная, очень удобная, бреет качественно , минимум раздражения, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию,пришла заряженная,сбривает даже мелкий пушок,покупала мужу,но опробовала на себе(ноги,подмышки,пушок на лице),в итоге муж бритву отобрал,а то бы я и до зоны бикини добралась. Вот теперь думаю,может себе такую же купить... Порекомендовал данную электробритву мой брат,он уже полгода пользуется ею на СВО,зарядку бритва держит хорошо,вот поэтому и мужу купила в полевые условия.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу.Ориентировалась на отзывы.Теперь пишу сама.Вынужденная мера ,так как в последнее время от станков жуткое раздражение.Электробритвой пользуется впервые.Результат удивил.Реально хорошо бреет и абсолютно нет раздражения.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Для начала использования всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
отличная машинка пользоваться одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Муж именно эту просил. Есть более дорогая модель, но ему не понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Ежедневное использование уже около двух месяцев, без нареканий. Комфортная, тихая, отлично бреет! Произведено в Китае (естественно), но качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бритва. Без ненужных плюшек (при таких же нажах и сетках, что и у супердорогих родственников). Вам правда необходимо знать заряд в процентах и иметь прибор для промывки? Бреет несомненно лучше роторной - поверьте, перепробовал немало, включая супер-Philips "от Джеймса Бонда" в свое время. Сетка всегда тоньше щелястой крышки роторной головки - следовательно, расстояние от ножа до кожи меньше. Простая физика. Не ведитесь на ненужные понты. Оптимальный выбор.
Достоинства:
Комментарий:
бритва понравилась, немного отличается по исполнению от Браун 350-СС4 (которой уже 10 год). в деле пока не пробовал, но визуально прилично выглядит. испытал в деле, процесс бритья, результат - отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Вполне благопристойная бритва, раньше брился станком, но сейчас явная проблема с лезвиями, столько подделок в продаже, перешел на электробритву и слава богу. Покупкой доволен. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло хорошо упакованное, абсолютно новое, коробка в идеальном состоянии.Бритва без наворотов, но нам и надо было только бриться, жаль нет кисти для очистки, но осталась от старой такой же, та прослужила года 4.Муж побрился, остался доволен качеством бритья.
Достоинства:
Комментарий:
Подарок. Ещё не подарила. Внешне выглядит качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Товар пришёл вовремя, даже на день раньше. В целом бритва хорошая, мужу понравилась. В сравнении с philips лучше выбивает.