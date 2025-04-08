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Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый купить с доставкой в Москве
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Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый

7 Отзывы
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Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 1
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 2
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 3
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 4
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 5
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 6
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 7
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 8
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 9
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 10
Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
белый
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 1
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 2
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 3
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 4
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 5
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 6
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 7
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 8
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 9
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 10
  • Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 108000
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
белый
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
16x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа BD, мс
140
Время доступа CD, мс
140
Время доступа DVD, мс
160
Размер буфера, Мб
1
Ширина, см
14.2
Высота, см
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
440

Описание товара Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый

Привод внеш. DVD-RW Asus, высота которого составляет немногим больше 2 сантиметров, отличается своим дизайном. Подключение к ПК осуществляется с помощью USB-интерфейса. В комплект входит CyberLink. Корпус привода выполнен в светлых белых тонах, что уже бросается в глаза. Скорость чтения CD-дисков максимально составляет 24х, а DVD – 8х. На CD-дисках при режиме чтения доступно 140 мс, а на DVD – 160 мс. Скорость записи CD – от 24х до 16х, а DVD – от 8х до 5х. Записать файлы на Blu-ray нельзя. Буфер имеет объем 1 Мб. Привод поддерживает Windows и Mac OS. Маркировка дисков невозможна. Ширина DVD-RW Asus составляет 141 мм, глубина – 156 мм, а высота – 21 мм. Вес привода – около 412 г.



Теги товара: внешние, usb, dvd-rw

Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый

Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алла Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный привод, прочитал все файлы на старых дисках, работает тихо. Бренд стоит своих денег. Насколько долго проработает - будет видно в дальнейшем. В комплекте есть установочный диск с программами для записи. Ставлю 5 звёзд.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь. Тихо работает. Красивый дизайн. Читает все форматы .
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Валерия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный привод! Быстрый, тихий, красивый.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, брала по рекомендации мастера из мастерской по ремонту, спасибо за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший привод для для мака. Читает без ошибок
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус жидковат, но в целом норм.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2024
Дунаев Александр

Достоинства:


Комментарий:
Тонкий, красивый, работает шустро.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB 2.0
Цвет корпуса
белый
Скорость чтения DVD
8x
Скорость записи CD-R
24x
Скорость записи CD-RW
16x
Скорость записи DVD+R
8x
Скорость записи DVD-R
8x
Скорость записи DVD+RW
8x
Развернуть
Скорость записи DVD-RW
6x
Скорость записи DVD+R DL
6x
Скорость записи DVD-R DL
6x
Скорость записи DVD-RAM
5x
Время доступа BD, мс
140
Время доступа CD, мс
140
Время доступа DVD, мс
160
Размер буфера, Мб
1
Ширина, см
14.2
Высота, см
2.1
Страна производитель
Китай
Описание
Привод внеш. DVD-RW Asus, высота которого составляет немногим больше 2 сантиметров, отличается своим дизайном. Подключение к ПК осуществляется с помощью USB-интерфейса. В комплект входит CyberLink. Корпус привода выполнен в светлых белых тонах, что уже бросается в глаза. Скорость чтения CD-дисков максимально составляет 24х, а DVD – 8х. На CD-дисках при режиме чтения доступно 140 мс, а на DVD – 160 мс. Скорость записи CD – от 24х до 16х, а DVD – от 8х до 5х. Записать файлы на Blu-ray нельзя. Буфер имеет объем 1 Мб. Привод поддерживает Windows и Mac OS. Маркировка дисков невозможна. Ширина DVD-RW Asus составляет 141 мм, глубина – 156 мм, а высота – 21 мм. Вес привода – около 412 г.


Теги товара: внешние, usb, dvd-rw
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алла Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный привод, прочитал все файлы на старых дисках, работает тихо. Бренд стоит своих денег. Насколько долго проработает - будет видно в дальнейшем. В комплекте есть установочный диск с программами для записи. Ставлю 5 звёзд.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь. Тихо работает. Красивый дизайн. Читает все форматы .
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Валерия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный привод! Быстрый, тихий, красивый.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, брала по рекомендации мастера из мастерской по ремонту, спасибо за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший привод для для мака. Читает без ошибок
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус жидковат, но в целом норм.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2024
Дунаев Александр

Достоинства:


Комментарий:
Тонкий, красивый, работает шустро.


Привод DVD-RW Asus SDRW-08D2S-U LITE белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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