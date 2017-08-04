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Cypress Hill - IV (0889854344610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cypress Hill - IV (0889854344610) виниловая пластинка

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Cypress Hill - IV (0889854344610) виниловая пластинка - фото 1
Cypress Hill - IV (0889854344610) виниловая пластинка - фото 2
Cypress Hill - IV (0889854344610) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.08.2017
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
IV
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cypress Hill - IV (0889854344610) виниловая пластинка - фото 1
  • Cypress Hill - IV (0889854344610) виниловая пластинка - фото 2
  • Cypress Hill - IV (0889854344610) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103662
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.08.2017
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
IV
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cypress Hill - IV (0889854344610) виниловая пластинка

Track List

A1Looking Through The Eyes Of A Pig
A2Checkmate
A3From The WIndow Of My Room
A4Prelude To A Come Up
B1Riot Starter
B2Audio X
B3Steel Magnolia
B4I Remember That Freak Bitch (From The Club)
B5Interlude Part 2
B6(Going All Out) Nothin' To Lose
C1Tequila Sunrise
C2Dead Men Tell No Tales
C3Feature Presentation
C4Dr Greenthumb
D116 Men Till There's No Men Left
D2High Times
D3Clash Of The Titans
D4Lightning Strikes

Отзывы о товаре Cypress Hill - IV (0889854344610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.08.2017
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
IV
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Looking Through The Eyes Of A Pig
A2Checkmate
A3From The WIndow Of My Room
A4Prelude To A Come Up
B1Riot Starter
B2Audio X
B3Steel Magnolia
B4I Remember That Freak Bitch (From The Club)
B5Interlude Part 2
B6(Going All Out) Nothin' To Lose
C1Tequila Sunrise
C2Dead Men Tell No Tales
C3Feature Presentation
C4Dr Greenthumb
D116 Men Till There's No Men Left
D2High Times
D3Clash Of The Titans
D4Lightning Strikes
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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