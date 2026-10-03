Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
CYPRESS HILL
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 152853
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3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854344016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
CYPRESS HILL
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Pigs, How I Could Just Kill a Man, Hand On the Pump, Hole in the Head, Ultraviolet Dreams, Light Another, The Phuncky Feel One, Break It Up, Real Estate, Stoned Is the Way of the Walk, Psycobetabuckdown, Something for the Blunted, Latin Lingo, The Funny Cypress Hill Shit, Tres Equis, Born to Get Busy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Masters By Sony Music
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Pigs
|2:46
|A2
|How I Could Just Kill A Man
|4:04
|A3
|Hand On The Pump
|4:02
|A4
|Hole In The Head
|3:05
|A5
|Ultraviolet Dreams
|0:37
|A6
|Light Another
|3:21
|A7
|The Phunky Feel One
|3:28
|A8
|Break It Up
|1:08
|B1
|Real Estate
|3:51
|B2
|Stoned Is The Way Of The Walk
|1:10
|B3
|Psycobetabuckdown
|3:03
|B4
|Something For The Blunted
|1:16
|B5
|Latin Lingo
|3:58
|B6
|The Funky Cypress Hill Shit
|4:01
|B7
|Tres Equis
|1:55
|B8
|Born To Get Busy
|1:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854344016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
CYPRESS HILL
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Pigs, How I Could Just Kill a Man, Hand On the Pump, Hole in the Head, Ultraviolet Dreams, Light Another, The Phuncky Feel One, Break It Up, Real Estate, Stoned Is the Way of the Walk, Psycobetabuckdown, Something for the Blunted, Latin Lingo, The Funny Cypress Hill Shit, Tres Equis, Born to Get Busy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Masters By Sony Music
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Pigs
|2:46
|A2
|How I Could Just Kill A Man
|4:04
|A3
|Hand On The Pump
|4:02
|A4
|Hole In The Head
|3:05
|A5
|Ultraviolet Dreams
|0:37
|A6
|Light Another
|3:21
|A7
|The Phunky Feel One
|3:28
|A8
|Break It Up
|1:08
|B1
|Real Estate
|3:51
|B2
|Stoned Is The Way Of The Walk
|1:10
|B3
|Psycobetabuckdown
|3:03
|B4
|Something For The Blunted
|1:16
|B5
|Latin Lingo
|3:58
|B6
|The Funky Cypress Hill Shit
|4:01
|B7
|Tres Equis
|1:55
|B8
|Born To Get Busy
|1:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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