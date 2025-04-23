Смеситель для кухни Lemark Expert LM5061S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Высота излива
267
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%26 051 руб. 30 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103001
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
267
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х19
Вес, кг.
4.16
Описание товара Смеситель для кухни Lemark Expert LM5061S
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
267
Развернуть
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель хорошего качества, как и ожидалось. упакован очень хорошо. Единственное, что огорчило, это то что в коробке не оказалось гарантийного талона и инструкции.
Достоинства:
Комментарий:
Кран пришёл хорошо упакованный. Качественное изготовление
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление: выглядит очень достойно.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этим смесителем уже 3 месяца. Нареканий к самому механизму нет. Все работает. Регулировка подачи воды удобная. С подключением тоже проблем не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
Тяжёлый, очень аккуратный. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кран! Тяжёлый, сделан на совесть.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, но странно, ручка на кране постоянно откручивается, возможно не затягиваю до конца.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в фирменной коробке с инструкциями, хорошо упакованы. Установили быстро, подключили фильтры барьер
Смеситель для кухни Lemark Expert LM5061S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Expert LM5061S
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель хорошего качества, как и ожидалось. упакован очень хорошо. Единственное, что огорчило, это то что в коробке не оказалось гарантийного талона и инструкции.
Достоинства:
Комментарий:
Кран пришёл хорошо упакованный. Качественное изготовление
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление: выглядит очень достойно.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этим смесителем уже 3 месяца. Нареканий к самому механизму нет. Все работает. Регулировка подачи воды удобная. С подключением тоже проблем не возникло.
Достоинства:
Комментарий:
Тяжёлый, очень аккуратный. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кран! Тяжёлый, сделан на совесть.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, но странно, ручка на кране постоянно откручивается, возможно не затягиваю до конца.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в фирменной коробке с инструкциями, хорошо упакованы. Установили быстро, подключили фильтры барьер