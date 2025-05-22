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Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S

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Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S - фото 1
Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
  • Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 577 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103008
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х7
Вес, кг.
1.87

Описание товара Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S

Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские

Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Expert LM5077S

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество, нет плоских поверхностей, где бы скапливалась вода. выдвижная лейка удобна на кухне.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
очень тоненкий изящный. все нержавейка или латунь. качество высокое.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
классный кран, очень удобный! подключили легко, переходник для фильтра был в комплекте у крана. Легко намыть любого размера посуду, включая противени, легко налить любую емкость, не ставя ее в раковину!...не нужны никакие силиконовые гуси!!! Благодаря равномерной толщине крана очень удобно его, при необходимости, протереть, воде негде задерживаться! ничего нигде не течёт, ни капает! работает чётко! очень довольна!!! Да, забыла написать....кран в работе 2месяца в большой, многодетной семье, так что проверку прошёл по всем направлениям :))
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2021
Виктор Ф.

Достоинства:
Солидный тяжёлый смеситель из нержавейки. На матовой поверхности не так видно налет. Шикарная гарантия.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2021
Екатерина П.

Достоинства:
Стильный дизайн, не видно следов от воды на изливе, легкое управление
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Дмитрий Р.

Достоинства:
Удобный. Хорошее, не маркое покрытие.

Недостатки:
Периодически разбалтывается рычаг и его надо подтягивать. Есть нюансы при покупке.

Комментарий:
Вобщем, отличный смесак. Но надо иметь ввиду, что у разных поставщиков смеситель немного разный! Заказывали в разное время 2 таких: первый пришел и вопросов никаких - смеситель тяжелый как и другие смесители от лемарка, которые брали в ванную. Затем родственникам заказал еще один, но в другом онлайн магазине и пришло что-то странное.. Комлектация тажа самая, оффициальная гарантия. Но сам смеситель только внешне похож. Он был легче раза в два. Основание смесителя в первый раз было аккуратно отшлифовано на станке, а во второй раз была туда наискось наварена какая-то болванка. Вобщем, отказался и перезаказал в первом магазине и пришел такой же как в первый раз. На мой взгляд, проблема в том, что производят на разных заводах и, видимо, оба смесака с офф гарантией. Поэтому, выбирайте внимательнее. Основание должно быть отшлифовано и смеситель должен быть увесистым, а не как смесак в леруа за 500р.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2015
Анонимный отзыв

Достоинства:
Нержавейка! Отличный дизайн, высокий поворотный излив, гарантия 5 лет, Чешское производство

Недостатки:
Разве что цена. Хотя удалось купить за 4000р и очень доволен

Комментарий:
Впечатления только положительные, как и ожидалось. Давно понял, что на смесителях экономить не стоит и решил по совету установить Лемарк. Да еще и нержавейка-большой плюс в надежности, а также не видно разводов от капель на самом смесителе. Дизайн очень радует. Рекомендовал бы тем, кто хочет поставить на долгие годы.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество, нет плоских поверхностей, где бы скапливалась вода. выдвижная лейка удобна на кухне.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
очень тоненкий изящный. все нержавейка или латунь. качество высокое.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
классный кран, очень удобный! подключили легко, переходник для фильтра был в комплекте у крана. Легко намыть любого размера посуду, включая противени, легко налить любую емкость, не ставя ее в раковину!...не нужны никакие силиконовые гуси!!! Благодаря равномерной толщине крана очень удобно его, при необходимости, протереть, воде негде задерживаться! ничего нигде не течёт, ни капает! работает чётко! очень довольна!!! Да, забыла написать....кран в работе 2месяца в большой, многодетной семье, так что проверку прошёл по всем направлениям :))
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2021
Виктор Ф.

Достоинства:
Солидный тяжёлый смеситель из нержавейки. На матовой поверхности не так видно налет. Шикарная гарантия.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2021
Екатерина П.

Достоинства:
Стильный дизайн, не видно следов от воды на изливе, легкое управление
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Дмитрий Р.

Достоинства:
Удобный. Хорошее, не маркое покрытие.

Недостатки:
Периодически разбалтывается рычаг и его надо подтягивать. Есть нюансы при покупке.

Комментарий:
Вобщем, отличный смесак. Но надо иметь ввиду, что у разных поставщиков смеситель немного разный! Заказывали в разное время 2 таких: первый пришел и вопросов никаких - смеситель тяжелый как и другие смесители от лемарка, которые брали в ванную. Затем родственникам заказал еще один, но в другом онлайн магазине и пришло что-то странное.. Комлектация тажа самая, оффициальная гарантия. Но сам смеситель только внешне похож. Он был легче раза в два. Основание смесителя в первый раз было аккуратно отшлифовано на станке, а во второй раз была туда наискось наварена какая-то болванка. Вобщем, отказался и перезаказал в первом магазине и пришел такой же как в первый раз. На мой взгляд, проблема в том, что производят на разных заводах и, видимо, оба смесака с офф гарантией. Поэтому, выбирайте внимательнее. Основание должно быть отшлифовано и смеситель должен быть увесистым, а не как смесак в леруа за 500р.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2015
Анонимный отзыв

Достоинства:
Нержавейка! Отличный дизайн, высокий поворотный излив, гарантия 5 лет, Чешское производство

Недостатки:
Разве что цена. Хотя удалось купить за 4000р и очень доволен

Комментарий:
Впечатления только положительные, как и ожидалось. Давно понял, что на смесителях экономить не стоит и решил по совету установить Лемарк. Да еще и нержавейка-большой плюс в надежности, а также не видно разводов от капель на самом смесителе. Дизайн очень радует. Рекомендовал бы тем, кто хочет поставить на долгие годы.


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