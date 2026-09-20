Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681704
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
62х29х6
Вес, кг.
2.4
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром
Asti кухонный однорычажный смеситель с выдвижным изливом. Неординарный дизайн с контрастными декоративными элементами. Высокий корпус смесителя U-образной формы. Переключение струя/ душ. Выдвижной излив обеспечивает оптимальный диапазон движения. Прекрасно сочетается с большими чашами
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Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Италия
Asti кухонный однорычажный смеситель с выдвижным изливом. Неординарный дизайн с контрастными декоративными элементами. Высокий корпус смесителя U-образной формы. Переключение струя/ душ. Выдвижной излив обеспечивает оптимальный диапазон движения. Прекрасно сочетается с большими чашами
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Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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