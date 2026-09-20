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Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото купить с доставкой в Москве
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Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото

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Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 1
Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 2
Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 1
  • Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 2
  • Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681706
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Высота, см
44.5
Длина, м
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
u-образный
Особенности
выдвижная лейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х29х6
Вес, кг.
2.4

Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото

Смеситель Rivelato Asti U-образной формы с выдвижной лейкой 35 мм предназначен для вертикального монтажа на кухонную раковину. Модель в цвете «черный золото» сочетает латунную основу (согласно стандартной комплектации) и стильный дизайн, подходящий для современных интерьеров. Поворотный излив обеспечивает удобство использования, а гибкая подводка упрощает установку. Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Высота, см
44.5
Длина, м
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
u-образный
Особенности
выдвижная лейка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Rivelato Asti U-образной формы с выдвижной лейкой 35 мм предназначен для вертикального монтажа на кухонную раковину. Модель в цвете «черный золото» сочетает латунную основу (согласно стандартной комплектации) и стильный дизайн, подходящий для современных интерьеров. Поворотный излив обеспечивает удобство использования, а гибкая подводка упрощает установку. Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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