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Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней золото купить с доставкой в Москве
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Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней золото

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Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней золото - фото 1
Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней золото - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней золото - фото 1
  • Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней золото - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681703
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Страна бренда
Италия
Страна производства
Италия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
крепление, аэратор, гибкая подводка, душевой шланг, душевая лейка
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
220
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
u-образный
Особенности
выдвижной излив, поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х29х6
Вес, кг.
2.4

Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней золото

Смеситель Rivelato Asti для кухни с выдвижной лейкой сочетает функциональность и элегантный дизайн. U-образная форма и вертикальный монтаж на раковину обеспечивают удобство использования, а поворотный излив с гибким шлангом позволяет легко мыть посуду. Модель выполнена из нержавеющей стали в благородном цвете «иней золото», что делает её стильным акцентом в интерьере кухни. Однорычажный механизм гарантирует плавную регулировку температуры и напора воды.



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Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней золото




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Страна бренда
Италия
Страна производства
Италия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
крепление, аэратор, гибкая подводка, душевой шланг, душевая лейка
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
220
Длина излива
215
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
u-образный
Особенности
выдвижной излив, поворотный излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Rivelato Asti для кухни с выдвижной лейкой сочетает функциональность и элегантный дизайн. U-образная форма и вертикальный монтаж на раковину обеспечивают удобство использования, а поворотный излив с гибким шлангом позволяет легко мыть посуду. Модель выполнена из нержавеющей стали в благородном цвете «иней золото», что делает её стильным акцентом в интерьере кухни. Однорычажный механизм гарантирует плавную регулировку температуры и напора воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
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Отзывы


Rivelato Смеситель для кухни Asti U-обр. с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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