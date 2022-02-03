Смеситель для кухни Lemark Expert LM5060S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Высота излива
317
Длина излива
242
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%16 120 руб. 30 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103000
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
317
Длина излива
242
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х7
Вес, кг.
3.16
Описание товара Смеситель для кухни Lemark Expert LM5060S
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
317
Развернуть
Длина излива
242
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Достоинства:
отличный прочный смеситель еще и по самой выгодной цене!
Вес 3 кг что придает дополнительно уверенности.
Недостатки:
Повозился с установкой, не влазила гайка в комплекте под мойку (мало места у меня). Поискал альтернативу, но можете не тратить время, я обьехал все магазины и рынки - альтернативы нет. пришлось мудрить с текущей гайкой. Учитывайте что места должно быть прилично 8 - 10 см и в ширину 5- 8 чтобы установить ее.
Комментарий:
все понравилось! быстрая доставка!
Смеситель для кухни Lemark Expert LM5060S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Expert LM5060S
Достоинства:
отличный прочный смеситель еще и по самой выгодной цене!
Вес 3 кг что придает дополнительно уверенности.
Недостатки:
Повозился с установкой, не влазила гайка в комплекте под мойку (мало места у меня). Поискал альтернативу, но можете не тратить время, я обьехал все магазины и рынки - альтернативы нет. пришлось мудрить с текущей гайкой. Учитывайте что места должно быть прилично 8 - 10 см и в ширину 5- 8 чтобы установить ее.
Комментарий:
все понравилось! быстрая доставка!