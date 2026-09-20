Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681678
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х35х6
Вес, кг.
2.89
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром
Смеситель Rivelato Adria для кухни с U-образным гибким изливом и отдельным краном питьевой воды (D-35 мм) сочетает функциональность и современный дизайн. Вертикальный монтаж на раковину обеспечивает удобство использования, а нержавеющая сталь гарантирует долговечность. Модель в цвете антрацит хром подойдет для стильного оформления кухонного пространства, предлагая практичное решение для подачи основной и фильтрованной воды. Компактная конструкция с эргономичным управлением идеальна для повседневных задач.
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Смеситель Rivelato Adria для кухни с U-образным гибким изливом и отдельным краном питьевой воды (D-35 мм) сочетает функциональность и современный дизайн. Вертикальный монтаж на раковину обеспечивает удобство использования, а нержавеющая сталь гарантирует долговечность. Модель в цвете антрацит хром подойдет для стильного оформления кухонного пространства, предлагая практичное решение для подачи основной и фильтрованной воды. Компактная конструкция с эргономичным управлением идеальна для повседневных задач.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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