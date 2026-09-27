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Смеситель для душа с термостатом Damixa Scandinavian Pure 366000300, черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа с термостатом Damixa Scandinavian Pure 366000300, черный

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Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 366000300 для душа, черный - фото 1
Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 366000300 для душа, черный - фото 2
Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 366000300 для душа, черный - фото 3
Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 366000300 для душа, черный - фото 4
Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 366000300 для душа, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 366000300 для душа, черный - фото 1
  • Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 366000300 для душа, черный - фото 2
  • Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 366000300 для душа, черный - фото 3
  • Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 366000300 для душа, черный - фото 4
  • Термостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 366000300 для душа, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 790 руб. 
Начислим 1608 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612237
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для душа с термостатом Damixa Scandinavian Pure 366000300, черный
26 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Дания
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х10х9
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для душа с термостатом Damixa Scandinavian Pure 366000300, черный

Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в трендовом матовом черном исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Специальная кнопка-предохранитель не позволяет случайно повысить температуру воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для душа с термостатом Damixa Scandinavian Pure 366000300, черный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Дания
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в трендовом матовом черном исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Специальная кнопка-предохранитель не позволяет случайно повысить температуру воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа с термостатом Damixa Scandinavian Pure 366000300, черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 26790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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