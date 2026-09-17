Смеситель для кухни Lemark Comfort LM3060C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
340
Длина излива
283
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%21 227 руб. 24 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 102989
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
30
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
340
Длина излива
283
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х26х7
Вес, кг.
2.78
Описание товара Смеситель для кухни Lemark Comfort LM3060C
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
30
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
340
Развернуть
Длина излива
283
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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