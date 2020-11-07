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Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro

Артикул: 230806
  • Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 1
  • Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 2
  • Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 3
  • Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 4
  • Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 5
  • Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 6
  • Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 7
  • Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 8
  • Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 9
  • Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 10
Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 1
Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 2
Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 3
Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 4
Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 5
Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 6
Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 7
Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 8
Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 9
Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - фото 10
9 970 руб. 
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+ 129 КэтКоинов
Артикул: 230806
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг8
Головка в комплектенет
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см52
Количество секций в штанге4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см172
Вес, кг2.33
Фотоштатив Falcon Eyes Hangman 175 Pro универсальный устойчивый 4-секционный алюминиевый штатив с механизмом наклона центральной колонны предназначен для стабилизации изображения при фотосъёмке зеркальными фотоаппаратами весом до 8 кг. Штатив позволяет выбрать любую точку съемки и подходит для самых различных фото- и видеосъёмок. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 33, 28, 25 и 22 мм), зажимы секций – из прочного ABS пластика. Максимальная высота 172 см. Подготовка штатива к работе происходит быстро и легко. Купить штатив Falcon Eyes Hangman 175 Pro можно фотографам, которые работают на выезде и нуждаются в профессиональном устройстве для надежной фиксации камеры. Максимальная рабочая высота штатива с выдвинутой центральной колонной — 172 см, минимальная рабочая высота с центральной колонной в вертикальном положении — 40 см. Длина в сложенном виде — 52 см.


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Самовывоз невозможен
Штатив профессиональный Falcon Eyes Hangman 175 Pro - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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