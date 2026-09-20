Видеоштатив GreenBean VideoMaster 307C карбоновый
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
металл/пластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
79
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
164
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538345
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
металл/пластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
79
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
164
Длина в сложенном состоянии, см
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х17х17
Вес, кг.
4.7
Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 307C карбоновый
Легкий видеоштатив GreenBean VideoMaster 307С подходит для установки и стабилизации видео- и фотокамер во время студийных или выездных съемок. Штатив поставляется в комплектной сумке-чехле. Двойные карбоновые трубки ног и литые алюминиевые детали штатива значительно снижают вероятность вибрации камеры при съемке. Жидкостная 2D-видеоголовка с механизмом предустановленного контрбаланса и демпфированием наклона и горизонтального панорамирования позволяет проводить плавные наклоны и вращения камеры. Фиксаторы наклона и вращения дают возможность проводить раздельные горизонтальные и вертикальные панорамирования.
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Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
металл/пластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
79
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
164
Длина в сложенном состоянии, см
85
Страна производитель
Китай
Легкий видеоштатив GreenBean VideoMaster 307С подходит для установки и стабилизации видео- и фотокамер во время студийных или выездных съемок. Штатив поставляется в комплектной сумке-чехле. Двойные карбоновые трубки ног и литые алюминиевые детали штатива значительно снижают вероятность вибрации камеры при съемке. Жидкостная 2D-видеоголовка с механизмом предустановленного контрбаланса и демпфированием наклона и горизонтального панорамирования позволяет проводить плавные наклоны и вращения камеры. Фиксаторы наклона и вращения дают возможность проводить раздельные горизонтальные и вертикальные панорамирования.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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