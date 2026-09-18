Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4
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Характеристики
Описание товара Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4
Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 4 - многофункциональный штатив, путем несложных манипуляций превращающийся в штатив-треногу, штатив-монопод или настольный мини-штатив – в зависимости от задач или условий съемки. Изюминкой штатива является наличие дополнительного узла, площадка которого вместе с видеоголовой имеет возможность наклоняться в пределах примерно 15 градусов. Для выравнивания камеры по горизонту теперь не нужно проводить манипуляции с ногами штатива. Достаточно установить штатив на нужную высоту, а затем, используя пузырьковый уровень и наклоняя видеоголовку, выставить и зафиксировать ее в нужном положении. Этот легкий и прочный алюминиево-магниевый штатив предназначен для использования с камерами массой до 5 кг. 2D головка с быстросъемной площадкой и рукояткой Профессиональная штативная видеоголовка подходит для использования с камерами и обвесом общей массой до 5 кг. Механизм с жидкостными демпферами для горизонтального (360?) и вертикального (-75?...+90?) панорамирования обеспечивает плавный и безлюфтовый ход при поворотах и наклонах камеры. Корпус видеоголовки изготовлен из алюминиево-магниевого сплава: вес головки с площадкой и ручкой – 850 г. К быстросъемной площадке присоединяются фото- и видеокамеры с креплениями на 1/4” и 3/8”. Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 24.5 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования. Съемная рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку для лучшего сцепления с рукой. Рукоятка может крепиться к корпусу видеоголовки с правой или левой стороны, закрепляется при помощи зубчатой муфты и фиксатора рукоятки. Длина ручки 350 мм – достаточный рычаг для легкого поворота камеры. Быстросъемная площадка позволяет снять камеру, не откручивая рукоятку.
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Теги товара: алюминиевые
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Теги товара: алюминиевые
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