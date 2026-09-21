Top.Mail.Ru
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 1
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 2
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 3
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 4
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 5
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 6
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 7
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
20
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
Длина в сложенном состоянии, см
63
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 1
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 2
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 3
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 4
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 5
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 6
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 7
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700589
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
20
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
Длина в сложенном состоянии, см
63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C

GreenBean VideoMaster 190 - трехсекционный профессиональный алюминиевый штатив с шаровым основанием, предназначен для использования с профессиональными цифровыми камерами с тяжелым обвесом и длиннофокусными объективами. Сочетает высокую устойчивость, большую грузоподъемность и малый вес. Особенностью данного штатива является конструкция основания, специальный механизм позволяет быстро извлечь шаровую базу, без отвинчивания рукоятки. VideoMaster 190 весит всего 2.4 кг и выдерживает нагрузку до 18 кг. Максимальная высота установки камеры составляет от 20 см до 150 см, длина в сложенном виде 63 см. Штатив подходит для тех, кому необходима бескомпромиссная устойчивость при съемке, а также тем, кто любит частые вылазки на природу – благодаря компактным размерам в сложенном виде, штатив поместится даже в походную сумку. Мощное литое основание штатива и секции большого диаметра обеспечивают максимальную устойчивость на скручивание и быстрое затухание колебаний. Ноги штатива выполнены из прочного алюминиевого сплава, клипсовые замки QuickLock надежно соединяют секции. В комплекте поставляются съемные металлические шипы и резиновые пятки, эта позволяет легко заменять изношенные опоры, либо установить другие, подходящие для конкретной ситуации (совместимы опоры с винтом диаметром 10 мм). Штатив подходит для большинства популярных цифровых камер Sony, Panasonic и множества других производителей.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
20
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
Длина в сложенном состоянии, см
63
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean VideoMaster 190 - трехсекционный профессиональный алюминиевый штатив с шаровым основанием, предназначен для использования с профессиональными цифровыми камерами с тяжелым обвесом и длиннофокусными объективами. Сочетает высокую устойчивость, большую грузоподъемность и малый вес. Особенностью данного штатива является конструкция основания, специальный механизм позволяет быстро извлечь шаровую базу, без отвинчивания рукоятки. VideoMaster 190 весит всего 2.4 кг и выдерживает нагрузку до 18 кг. Максимальная высота установки камеры составляет от 20 см до 150 см, длина в сложенном виде 63 см. Штатив подходит для тех, кому необходима бескомпромиссная устойчивость при съемке, а также тем, кто любит частые вылазки на природу – благодаря компактным размерам в сложенном виде, штатив поместится даже в походную сумку. Мощное литое основание штатива и секции большого диаметра обеспечивают максимальную устойчивость на скручивание и быстрое затухание колебаний. Ноги штатива выполнены из прочного алюминиевого сплава, клипсовые замки QuickLock надежно соединяют секции. В комплекте поставляются съемные металлические шипы и резиновые пятки, эта позволяет легко заменять изношенные опоры, либо установить другие, подходящие для конкретной ситуации (совместимы опоры с винтом диаметром 10 мм). Штатив подходит для большинства популярных цифровых камер Sony, Panasonic и множества других производителей.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...