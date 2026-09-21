Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C
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Характеристики
Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 191C
GreenBean VideoMaster 190 - трехсекционный профессиональный алюминиевый штатив с шаровым основанием, предназначен для использования с профессиональными цифровыми камерами с тяжелым обвесом и длиннофокусными объективами. Сочетает высокую устойчивость, большую грузоподъемность и малый вес. Особенностью данного штатива является конструкция основания, специальный механизм позволяет быстро извлечь шаровую базу, без отвинчивания рукоятки. VideoMaster 190 весит всего 2.4 кг и выдерживает нагрузку до 18 кг. Максимальная высота установки камеры составляет от 20 см до 150 см, длина в сложенном виде 63 см. Штатив подходит для тех, кому необходима бескомпромиссная устойчивость при съемке, а также тем, кто любит частые вылазки на природу – благодаря компактным размерам в сложенном виде, штатив поместится даже в походную сумку. Мощное литое основание штатива и секции большого диаметра обеспечивают максимальную устойчивость на скручивание и быстрое затухание колебаний. Ноги штатива выполнены из прочного алюминиевого сплава, клипсовые замки QuickLock надежно соединяют секции. В комплекте поставляются съемные металлические шипы и резиновые пятки, эта позволяет легко заменять изношенные опоры, либо установить другие, подходящие для конкретной ситуации (совместимы опоры с винтом диаметром 10 мм). Штатив подходит для большинства популярных цифровых камер Sony, Panasonic и множества других производителей.
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Теги товара: алюминиевые
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Теги товара: алюминиевые
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