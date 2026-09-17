Штатив Manfrotto Element Traveller Black MKELES5BK-BH
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Характеристики
Описание товара Штатив Manfrotto Element Traveller Black MKELES5BK-BH
Штатив Manfrotto MKELES5BK-BH – идеальный выбор для фотографов, которые ищут надежный, легкий и удобный в транспортировке штатив для путешествий. Manfrotto MKELES5BK-BH – доступный, компактный, прочный штатив из алюминиевого сплава, который также очень универсален. В разложенном виде он достигает 134 см, складывается до 36 см и легко упаковывается в большинство сумок. Поскольку легкий вес – необходимое условие для штатива в путешествии, фотографы могут положиться на пружинный крюк, расположенный в нижней части центральной колонны, чтобы использовать дополнительный вес для увеличения стабильности, когда это необходимо. Штатив Manfrotto идеально подходит для системных CSC-камер и легко выдерживает до 4 кг. Алюминиевая шаровая голова спроектирована таким образом, чтобы обеспечить самые плавные движения при выстраивании желаемого кадра и надежно закрепить оборудование именно там, где оно вам нужно. Если вы занимаетесь пейзажной фотографией, вам понравится отдельный фиксатор панорамирования, который позволяет фотографам легко и точно снимать потрясающие панорамные снимки благодаря панорамному индексированию на 360°. На шаровую голову можно установить быстросъемную площадку Arca-типа с винтом 1/4 дюйм.-20 на верхней части, что обеспечивает баланс оборудования при использовании зум-объективов. В комплект входит сумка с уплотнителем для удобства хранения и транспортировки.
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Теги товара: алюминиевые
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Теги товара: алюминиевые
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