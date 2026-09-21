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Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock купить с доставкой в Москве
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Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock

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Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock - фото 1
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock - фото 2
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock - фото 3
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock - фото 4
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
84
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock - фото 1
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock - фото 2
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock - фото 3
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock - фото 4
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709920
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
84
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160
Длина в сложенном состоянии, см
84
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х18х17
Вес, кг.
5.3

Описание товара Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock

Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
84
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
160
Длина в сложенном состоянии, см
84
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419FC Fast Lock


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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