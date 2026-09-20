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Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X купить с доставкой в Москве
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Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X

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Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 1
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 2
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 3
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 4
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 5
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 6
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 7
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 8
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 9
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 10
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 11
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 12
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
88.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
188
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 1
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 2
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 3
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 4
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 5
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 6
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 7
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 8
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 9
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 10
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 11
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 12
  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675327
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
88.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
188
Длина в сложенном состоянии, см
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.19х0.18
Вес, кг.
5.6

Описание товара Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X

Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X предназначен для фиксации камеры на выбранной точке при видеосъёмке цифровыми видеокамерами или DSLR камерами. Штатив подходит для любых фото- и видеокамер с резьбовым креплением 1/4” или 3/8 весом до 4 кг.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
88.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
188
Длина в сложенном состоянии, см
95
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X предназначен для фиксации камеры на выбранной точке при видеосъёмке цифровыми видеокамерами или DSLR камерами. Штатив подходит для любых фото- и видеокамер с резьбовым креплением 1/4” или 3/8 весом до 4 кг.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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