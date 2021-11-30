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Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая Пластинка Sia This Is Acting
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99448
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIA
filter_none Товар входит в коллекцию SIA

Коллекция SIA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка

Track List

A1Bird Set Free
A2Alive
A3One Million Bullets
B1Move Your Body
B2Unstoppable
B3Cheap Thrills
C1Reaper
C2House On Fire
C3Footprints
D1Sweet Design
D2Broken Glass
D3Space Between

Отзывы о товаре Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка

30.11.2021
Рустем

Достоинства:
У Sia потрясающий голос, в этом альбоме мне нравится ровно 50 материала, но я все равно купил его в коллекцию. Внутри черный и белый винил + огромный постер (дублирует изображение обложки). В целом нареканий нет, звук цифровой достаточно, на белом виниле слышен шум в правом канале, судя по отзывам весь пресс такой. Есть переиздание к 5-летию альбома, но его качество пока не известно.

Комментарий:
Хороший альбом, хоть и не идеально записанный.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Bird Set Free
A2Alive
A3One Million Bullets
B1Move Your Body
B2Unstoppable
B3Cheap Thrills
C1Reaper
C2House On Fire
C3Footprints
D1Sweet Design
D2Broken Glass
D3Space Between
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.11.2021
Рустем

Достоинства:
У Sia потрясающий голос, в этом альбоме мне нравится ровно 50 материала, но я все равно купил его в коллекцию. Внутри черный и белый винил + огромный постер (дублирует изображение обложки). В целом нареканий нет, звук цифровой достаточно, на белом виниле слышен шум в правом канале, судя по отзывам весь пресс такой. Есть переиздание к 5-летию альбома, но его качество пока не известно.

Комментарий:
Хороший альбом, хоть и не идеально записанный.


Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка - стоимость товара 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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