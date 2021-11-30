Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 99448
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Загружаем...
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Загружаем...
4 490 руб.
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Коллекция SIA
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитSia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитSia - We Are Born (0889854195519) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bird Set Free
|A2
|Alive
|A3
|One Million Bullets
|B1
|Move Your Body
|B2
|Unstoppable
|B3
|Cheap Thrills
|C1
|Reaper
|C2
|House On Fire
|C3
|Footprints
|D1
|Sweet Design
|D2
|Broken Glass
|D3
|Space Between
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Bird Set Free
|A2
|Alive
|A3
|One Million Bullets
|B1
|Move Your Body
|B2
|Unstoppable
|B3
|Cheap Thrills
|C1
|Reaper
|C2
|House On Fire
|C3
|Footprints
|D1
|Sweet Design
|D2
|Broken Glass
|D3
|Space Between
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
У Sia потрясающий голос, в этом альбоме мне нравится ровно 50 материала, но я все равно купил его в коллекцию. Внутри черный и белый винил + огромный постер (дублирует изображение обложки). В целом нареканий нет, звук цифровой достаточно, на белом виниле слышен шум в правом канале, судя по отзывам весь пресс такой. Есть переиздание к 5-летию альбома, но его качество пока не известно.
Комментарий:
Хороший альбом, хоть и не идеально записанный.
Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка - стоимость товара 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пластинка
Достоинства:
У Sia потрясающий голос, в этом альбоме мне нравится ровно 50 материала, но я все равно купил его в коллекцию. Внутри черный и белый винил + огромный постер (дублирует изображение обложки). В целом нареканий нет, звук цифровой достаточно, на белом виниле слышен шум в правом канале, судя по отзывам весь пресс такой. Есть переиздание к 5-летию альбома, но его качество пока не известно.
Комментарий:
Хороший альбом, хоть и не идеально записанный.