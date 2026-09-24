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Future; Metro Boomin - We Still Don't Trust You (0198028104616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Future; Metro Boomin - We Still Don't Trust You (0198028104616) виниловая пластинка

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Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 1
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 2
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 3
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 4
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 5
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 6
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 7
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 8
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 9
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 10
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 11
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 12
Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future; Metro Boomin
Альбом (сингл)
We Still Don't Trust You
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 1
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 2
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 3
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 4
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 5
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 6
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 7
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 8
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 9
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 10
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 11
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 12
  • Future; Metro Boomin - We Still Don&#039;t Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711527
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Future; Metro Boomin - We Still Don't Trust You (0198028104616) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0198028104616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future; Metro Boomin
Альбом (сингл)
We Still Don't Trust You
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
We Still Don't Trust You, Drink N Dance, Out Of My Hands, Jealous, This Sunday, Luv Bad Bitches, Amazing (Interlude), All To Myself, Nights Like This, Came To Party, Right 4 You, Mile High Memories, Overload, Gracious, Beat It, Always Be My Fault, One Big Family, Red Leather, #1 (Intro), Nobody Knows My Struggle, All My Life, Crossed Out, Crazy Clientele, Show Of Hands, Streets Made Me A King
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Future; Metro Boomin - We Still Don't Trust You (0198028104616) виниловая пластинка

We Still Don't Trust You — новый совместный студийный альбом американского рэпера Future и продюсера Metro Boomin. Издание на виниле. Этот проект является кульминацией самого плодотворного сотрудничества в мире рэпа, подтверждающей творческое партнерство, зародившееся 10 лет назад. Двойной альбом, первый диск которого ориентирован на R&B а второй - на хип-хоп и трэп, был поддержан одним синглом, заглавным треком, при участии Weeknd. В альбоме также приняли участие Трэвис Скотт, Playboi Carti, Кендрик Ламар и Рик Росс. Альбом получил в целом положительные отзывы критиков и дебютировал на вершине USA Billboard 200, как и его предшественник

Отзывы о товаре Future; Metro Boomin - We Still Don't Trust You (0198028104616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0198028104616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future; Metro Boomin
Альбом (сингл)
We Still Don't Trust You
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
We Still Don't Trust You, Drink N Dance, Out Of My Hands, Jealous, This Sunday, Luv Bad Bitches, Amazing (Interlude), All To Myself, Nights Like This, Came To Party, Right 4 You, Mile High Memories, Overload, Gracious, Beat It, Always Be My Fault, One Big Family, Red Leather, #1 (Intro), Nobody Knows My Struggle, All My Life, Crossed Out, Crazy Clientele, Show Of Hands, Streets Made Me A King
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
We Still Don't Trust You — новый совместный студийный альбом американского рэпера Future и продюсера Metro Boomin. Издание на виниле. Этот проект является кульминацией самого плодотворного сотрудничества в мире рэпа, подтверждающей творческое партнерство, зародившееся 10 лет назад. Двойной альбом, первый диск которого ориентирован на R&B а второй - на хип-хоп и трэп, был поддержан одним синглом, заглавным треком, при участии Weeknd. В альбоме также приняли участие Трэвис Скотт, Playboi Carti, Кендрик Ламар и Рик Росс. Альбом получил в целом положительные отзывы критиков и дебютировал на вершине USA Billboard 200, как и его предшественник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Future; Metro Boomin - We Still Don't Trust You (0198028104616) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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