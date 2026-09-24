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Queen - A Night At The Odeon' 75 (0602547500748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen - A Night At The Odeon' 75 (0602547500748) виниловая пластинка

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Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 1
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 2
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 3
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 4
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 5
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 6
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 7
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 8
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 9
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 10
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 11
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 12
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 13
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 14
Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Odeon' 75
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 5
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 6
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 7
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 8
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 9
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 10
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 11
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 12
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 13
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 14
  • Queen - A Night At The Odeon&#039; 75 (0602547500748) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Queen - A Night At The Odeon' 75 (0602547500748) виниловая пластинка
4 200 руб.
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Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602547500748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Odeon' 75
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Now I'm Here, Ogre Battle, White Queen (As It Began), Bohemian Rhapsody, Killer Queen, The March Of The Black Queen, Bohemian Rhapsody (Reprise), Bring Back That Leroy Brown, Brighton Rock, Guitar Solo, Son And Daughter, Keep Yourself Alive, Liar, In The Lap Of The Gods... Revisited, Big Spender, Jailhouse Rock (Medley): Stupid Cupid / Be Bop A Lula, Seven Seas Of Rhye, See What A Fool I've Been, God Save The Queen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - A Night At The Odeon' 75 (0602547500748) виниловая пластинка

Альбом «A Night At The Odeon» – это долгожданная запись живого выступления группы Queen в London's Hammersmith Odeon в декабре 1975 года. Легендарная рок-группа из Великобритании «Queen» была основана в 1970 году Роджером Тэйлором и Брайаном Мэйем, к которым присоединились вокалист Фредди Меркьюри и бас-гитарист Джон Дикон. Успех пришел к Queen в 1975 году с выходом альбома «A Night at the Opera», который был уже четвертым в дискографии коллектива и стал определяющим для развития группы. Лонгплей стал четырежды платиновым, а на песню «Bohemian Rhapsody» был снят уникальный клип со спецэффектами, которые почти отсутствовали в то время. Тогда про Queen заговорили не только в Британии, но и в Канаде, США и Японии. Коллектив выпустил пятнадцать студийных альбомов, а восемнадцать их хитов поднимались на верхнюю строчку в чартах разных стран. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри, Queen практически прекратили студийную деятельность, но продолжили концертные выступления, привлекая к сотрудничеству известных музыкантов.



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - A Night At The Odeon' 75 (0602547500748) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602547500748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Odeon' 75
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Now I'm Here, Ogre Battle, White Queen (As It Began), Bohemian Rhapsody, Killer Queen, The March Of The Black Queen, Bohemian Rhapsody (Reprise), Bring Back That Leroy Brown, Brighton Rock, Guitar Solo, Son And Daughter, Keep Yourself Alive, Liar, In The Lap Of The Gods... Revisited, Big Spender, Jailhouse Rock (Medley): Stupid Cupid / Be Bop A Lula, Seven Seas Of Rhye, See What A Fool I've Been, God Save The Queen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Альбом «A Night At The Odeon» – это долгожданная запись живого выступления группы Queen в London's Hammersmith Odeon в декабре 1975 года. Легендарная рок-группа из Великобритании «Queen» была основана в 1970 году Роджером Тэйлором и Брайаном Мэйем, к которым присоединились вокалист Фредди Меркьюри и бас-гитарист Джон Дикон. Успех пришел к Queen в 1975 году с выходом альбома «A Night at the Opera», который был уже четвертым в дискографии коллектива и стал определяющим для развития группы. Лонгплей стал четырежды платиновым, а на песню «Bohemian Rhapsody» был снят уникальный клип со спецэффектами, которые почти отсутствовали в то время. Тогда про Queen заговорили не только в Британии, но и в Канаде, США и Японии. Коллектив выпустил пятнадцать студийных альбомов, а восемнадцать их хитов поднимались на верхнюю строчку в чартах разных стран. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри, Queen практически прекратили студийную деятельность, но продолжили концертные выступления, привлекая к сотрудничеству известных музыкантов.


Теги товара: Queen
Самовывоз
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Отзывы


Queen - A Night At The Odeon' 75 (0602547500748) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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