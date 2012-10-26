Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2012
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
18 MONTHS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 98929
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Загружаем...
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Загружаем...
3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.87E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2012
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
18 MONTHS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Green Valley
|1:45
|A2
|Bounce (Extended Mix)
|5:50
|A3
|Feel So Close (Extended Mix)
|5:25
|A4
|We Found Love
|3:30
|B1
|We'll Be Coming Back
|3:50
|B2
|Mansion
|1:55
|B3
|Iron
|3:35
|B4
|I Need Your Love
|3:50
|C1
|Drinking From The Bottle
|3:55
|C2
|Sweet Nothing
|3:25
|C3
|School
|1:45
|C4
|Here 2 China
|2:30
|D1
|Let's Go (Album Version)
|3:55
|D2
|Awooga
|3:45
|D3
|Thinking About You
|4:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.87E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2012
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
18 MONTHS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Green Valley
|1:45
|A2
|Bounce (Extended Mix)
|5:50
|A3
|Feel So Close (Extended Mix)
|5:25
|A4
|We Found Love
|3:30
|B1
|We'll Be Coming Back
|3:50
|B2
|Mansion
|1:55
|B3
|Iron
|3:35
|B4
|I Need Your Love
|3:50
|C1
|Drinking From The Bottle
|3:55
|C2
|Sweet Nothing
|3:25
|C3
|School
|1:45
|C4
|Here 2 China
|2:30
|D1
|Let's Go (Album Version)
|3:55
|D2
|Awooga
|3:45
|D3
|Thinking About You
|4:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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