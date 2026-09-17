Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SONIC HIGHWAYS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98855
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430900813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SONIC HIGHWAYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Something From Nothing, The Feast and The Famine, Congregation, What Did I Do?/God As My Witness, Outside, In The Clear, Subterranean, I Am A River
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Something From Nothing
|A2
|The Feast And The Famine
|A3
|Congregation
|A4
|What Did I Do? / God As My Witness
|B1
|Outside
|B2
|In The Clear
|B3
|Subterranean
|B4
|I Am A River
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430900813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SONIC HIGHWAYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Something From Nothing, The Feast and The Famine, Congregation, What Did I Do?/God As My Witness, Outside, In The Clear, Subterranean, I Am A River
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Something From Nothing
|A2
|The Feast And The Famine
|A3
|Congregation
|A4
|What Did I Do? / God As My Witness
|B1
|Outside
|B2
|In The Clear
|B3
|Subterranean
|B4
|I Am A River
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Foo Fighters - Sonic Highways (0888430900813) виниловая пластинка - стоимость товара 4040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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