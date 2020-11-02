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Шлифовальная машина плоская Фиолент МПШ 4-28Э

Артикул: 93663
Шлифовальная машина плоская Фиолент МПШ 4-28Э
5 280 руб. 
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+ 108 КэтКоинов
Артикул: 93663
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендФиолент
Тип товараШлифмашина вибрационная
Дополнительная рукояткаесть
Крепление листазажим
Мощность600 Вт
Размер хода платформы5 мм
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Макс. частота колебания платформы6000 кол/мин
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращенияесть
Длина, см34.5
Ширина, см24
Высота, см13
Вес, кг3
Шлифмашина вибрационная, питание - от сети, мощность - 600 Вт


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Самовывоз невозможен
Шлифовальная машина плоская Фиолент МПШ 4-28Э - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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