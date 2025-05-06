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Перфоратор Зубр ЗП-28-800 КМ купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Зубр ЗП-28-800 КМ

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Перфоратор Зубр ЗП-28-800 КМ - фото 1
Перфоратор Зубр ЗП-28-800 КМ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
  • Перфоратор Зубр ЗП-28-800 КМ - фото 1
  • Перфоратор Зубр ЗП-28-800 КМ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 93505
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Минимальный диаметр патрона
10
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
3.2
Питание
сеть
Потребляемая мощность
800
Ширина, см
24
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х11
Вес, кг.
5.9

Описание товара Перфоратор Зубр ЗП-28-800 КМ

Два режима работы. Мощность - 800 Вт. Сила удара - 3.2 Дж



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Зубр ЗП-28-800 КМ

Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Перфоратор пришёл вовремя. Качество соответствует описанию. попробовал в работе - всё отлично! Спасибо продавцу! Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Минимальный диаметр патрона
10
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
3.2
Питание
сеть
Потребляемая мощность
800
Ширина, см
24
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Два режима работы. Мощность - 800 Вт. Сила удара - 3.2 Дж


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Перфоратор пришёл вовремя. Качество соответствует описанию. попробовал в работе - всё отлично! Спасибо продавцу! Рекомендую!


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